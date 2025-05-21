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散戶出手拯救美國！54億美元火線抄底 大買「這2檔」股票

2025/05/21 11:06

美國散戶的抄底資金湧入股市，19日淨買入金額高達54億美元，創下紀錄。（美聯社）美國散戶的抄底資金湧入股市，19日淨買入金額高達54億美元，創下紀錄。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪下調美國信用評級後，引發市場拋售，但美股19日午後卻情緒反轉，抄底資金湧入推動出現強勁反彈。據報導，美股上演戲劇性逆轉，主要得益於美國散戶抄底買入，淨買額高達到驚人的54億美元（約新台幣1625.7億元）。

分析師指出，當天散戶資金集中湧向熱門標的個股，其中特斯拉單日淨買入6.75億美元（約新台幣203.1億元），大數據公司Palantir獲4.39億美元（約新台幣132.1億元），比特幣相關ETF也獲追捧。

摩根大通分析師Emma Wu表示，截至19日美東時間中午12點30分，散戶投資者已淨買入41億美元（約新台幣1233.7億元），這是當日該時段有史以來最大規模的淨買入，超過了11個標準差，當時散戶交易量佔總交易量的約36%，同樣創下歷史新高。

而終場收盤時，散戶淨買進額進一步來到54億美元。分析師指出，這場美股大逆轉的最大推手就是來自散戶，與此對比的「聰明錢」（機構投資者）則按兵不動。

Buffalo Bayou宏觀交易主管Frank Monkam分析稱，此前關稅引發的暴跌讓部分投資者錯失抄底機會，如今資金以更堅定的姿態入場，可以見到散戶「不願重蹈踏空覆轍。」

Fundstrat Capital的創辦人Tom Lee表示，這次穆迪降級並沒有太多新消息，更大的驅動因素是許多投資者仍在觀望，所以任何回調都會引發抄底買入。

Siebert投資長Mark Malek認為，「目前市場對錯過反彈和後續行情的恐懼，大過對穆迪下調美國信用評級所帶來可能的負面影響」。他警告，如果貿易談判出現問題，一切都可能功虧一簣。

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