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避險資金湧入關稅避風港 !「這國家」股市今年飆漲28％ 遠甩標普500

2025/05/21 09:55

分析師稱，今年迄今波蘭股市漲幅領先新興市場，不排除可望成為下一輪大牛市。（路透）分析師稱，今年迄今波蘭股市漲幅領先新興市場，不排除可望成為下一輪大牛市。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波蘭主要股指WIG今年已上漲28.6%，大幅超越標普500僅1%的累積漲幅，成為今年全球表現最強勁的市場之一。分析師指出，波蘭經濟展現強韌性，加上不斷攀升的股息，以及相對較低的估值，是「大量外資流入」波蘭股市的原因。

根據歐盟統計局的數據顯示，波蘭經濟在2025年第一季年增3.8%，是歐盟成長第二快的國家，僅次於愛爾蘭，遠高於歐盟1.4%的平均水準。

數據顯示，波蘭主要股指WIG今年已上漲28.6%，遠超標普500僅1%的累計漲幅，成為今年全球表現最強勁的市場之一。Warsaw研究所的執行長Bardziłowski指出，目前波蘭股票的本益比比MSCI新興市場指數低15%。

據報導，自4月以來，美國川普總統發動的貿易戰轉移了資本流向，從美國轉向波蘭和拉丁美洲部分國家等受關稅影響較小的新興市場。波蘭相對獨立於全球貿易戰的地位，以及預期從德國巨額財政刺激計劃中獲益，獲得外資青睞。

對此，波蘭VeloBank首席經濟學家Piotr Arak指出，波蘭市場規模足夠小，外國資本流動能產生明顯影響。其次，波蘭本國的經濟成長也顯現出強勁韌性。

分析師預計，2025年華沙證交所上市公司的每股盈餘平均將成長約10%。其中，佔WIG指數40%權重的金融服務公司，本季在創紀錄獲利後正在提高股利。

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