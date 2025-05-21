美國重拳出擊！對東南亞4國課太陽能關稅 最高達3521％

美國對東南亞4國進口的太陽能產品課徵關稅，最高達3521%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國之前對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南4個東南亞進口的太陽能產品，進行長達1年的貿易調查，最終裁定將對這4國銷美的大部分太陽能產品課徵關稅，稅率依不同企業和國家而定，最高達3521％。而美國國際貿易委員會（ITC）週二（20日）裁定，認為這些從東南亞進口的太陽能產品，會對美國國內製造商造成威脅，這是關稅全面生效的最後關鍵步驟，預計將於6月開始徵收。

《彭博》報導，此舉被視為美國國內太陽能製造商的勝利，包括韓華Q Cells（Hanwha Q Cells ）與第一太陽能（First Solar）等公司長期批評，因東南亞廉價進口產品的大量湧入，導致它們即便在美國政府提供稅收優惠、鼓勵在地製造的情況下，仍難以在美國本土市場進行競爭。第一太陽能股價週二一度上漲4.8%。

請繼續往下閱讀...

根據美國商務部在上個月實際算出的關稅，柬埔寨部分製造商面臨的稅率將高達3521%，反映出該國決定停止配合美國調查的影響。其它國家和企業的稅率要低得多。越南平均稅率在396%，泰國為375%，馬來西亞則是34%。

美國此前進行了長達一年的貿易調查，認為上述4國的太陽能產品製造商不公平地受益於政府補貼，並且以低於生產成本的價格向美國出口。美國商務部的調查是應美國太陽能製造商的要求進行，並在前總統拜登任內啟動。

這項關稅政策的目的在於抑制不公平的價格競爭與補貼行為，預期將推高從東南亞進口的太陽能設備成本，對美國再生能源建設商造成新的成本壓力。

然而，此項政策的生效仍取決於ITC的裁定，要確認這些進口產品是否會對美國本土產業造成實質傷害，而週二的決議正式排除這項法律障礙，為關稅措施鋪平最後道路。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）資料，2024年美國自這4個東南亞國家進口的太陽能設備總值高達129億美元，約占美國總進口量的8成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法