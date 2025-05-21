Fed官員預估關稅將推高物價 白宮淡化通膨風險

美國聯準會官員預估，美國進口關稅上調將導致物價上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）官員週二（20日）表示，美國進口關稅上調將導致物價上漲，並建議在確定通膨衝擊是短暫或是將持續更久的時間前，在做出任何利率決定之前應保持耐心。

《路透》報導，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在佛羅里達州

舉行的會議期間表示，到目前為止，關稅的許多影響實際上還沒有在數據中體現出來。有很多搶先交易、增加庫存之類的行為，現在從愈來愈多的企業那裡聽到，已經開始讓這些策略自然發展。

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博斯蒂克指出，如果這些加徵關稅前的策略已經奏效，將會看到價格的一些變化，然後將了解消費者會如何對此做出反應。博斯蒂克預估，美國央行將不得不等待更長時間才能確定經濟走向，然後再對利率做出任何調整。

博斯蒂克表示，在採取任何明確行動之前，應該持續觀望，看看經濟走向。博斯蒂克預估，Fed今年的政策利率只會調降0.25個百分點，之後還需要幾個月的時間才能等到川普政府政策的效果顯現。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）在亞特蘭大聯準銀行的活動上表示，自己認為聯準會能採取的最佳行動就是靜觀其變，仔細研究數據，與社區互動，聽取他們的想法、他們做出的決定，看看這一切是如何結合起來。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）也在同場活動中表達一樣的看法。

到目前為止，主要影響集中在情緒調查，顯示家庭和企業對經濟前景缺乏信心，並預期通膨將上升。

白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）週二接受《彭博》採訪時反駁了關稅將導致顯著通膨的觀點。米倫稱，自本屆政府上任的第1天起，就一直在徵收關稅，但實際上對通膨沒有產生真正、有意義的影響，最近的消費者物價指數（CPI）報告更弱於預期。

聯準會官員和分析師預估，關稅的影響尚未滲透到經濟。沃爾瑪（Walmart）是全球最大零售商，也是中國商品的主要進口商，該公司上週宣佈即將漲價。執行長董明倫（Doug McMillon）在公佈季報時表示，即使將中國的關稅從145％砍至30％，也會導致價格上漲。

自去年12月以來，聯準會一直將政策利率維持在目前的4.25-4.5％範圍內，且在關稅問題和其他政策得到徹底解決之前，仍很難預測經濟走向。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）在明尼蘇達經濟俱樂部發言時稱，央行需要先防範通膨預期上升，這一關鍵在於評估即將到來的物價上漲是否看起來像是一次性上漲，還是有可能會演變成持續更久的漲勢。

慕薩勒表示，關稅計劃可能已經縮減，但似乎仍可能對短期經濟前景產生「重大影響」，對進口商品價格產生直接的一次性影響，對國內生產的商品、服務價格則可能產生間接影響，併可能對通膨產生第2輪影響。慕薩勒補充，提前斷定通膨影響會自行消退，有可能低估通膨水準和持久性，並在未來引發更多通膨問題。

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