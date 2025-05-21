稱中國一帶一路是債務陷阱！美國務卿盧比歐抖背後駭人內幕

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日在國會捍衛川普政府大砍對外援助。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日在國會捍衛川普政府大砍對外援助，反駁有關中國正在填補美國削減援助留下的空白批評，並表示中國只會做掠奪性貸款，提供債務陷阱，稱中國不會在人道援助上取代美國。

盧比歐20日接連出席聯邦參議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。

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面對外界質疑川普政府大砍對外援助，盧比歐說，成熟的外交需求利益平衡。他表示：「我們的人權議程在世界某些地區上會與其他地區有所不同，但這不意味著我們已經放棄了。」

他表示：「我們已經對我們的對外援助（項目）進行審查，有些項目完全合理，但有些則沒有意義。」

盧比歐表示，就算美國的對外援助目前面臨改革，但美國仍是全球人道援助的第1名，援助金額比次之的10個國家相加的金額還要多，不但比經濟合作暨發展組織（OECD）多，更遠比中國多。

盧比歐表示，中國不做人道援助，提供的是掠奪性貸款（predatory lending），這也是「一帶一路」政策的本質，他們在世界上沒有進行人道主義援助的記錄。

盧比歐接著表示，坦白說，中國不知道該怎麼做。 他們對此也毫無興趣，他們擅長的是進入某個國家，提供貸款興建工程，並讓這些國家積欠債務，而且還要求是中國企業來完成工程。

他說：「沒有任何證據表明，中國有能力或意願在人道主義援助、糧食運送或發展援助方面取代美國。」魯比歐表示，美國提供發展援助，中國卻製造了債務陷阱。

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