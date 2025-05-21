創11個月新高！中國4月黃金進口量暴增 背後竟暗藏玄機

中國海關最新數據顯示，2025年4月中國黃金進口總量達到127.5公噸，創下近11個月以來新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國海關最新數據，2025年4月中國黃金進口總量達到127.5公噸，創下近11個月以來新高，較3月激增73%。同月鉑金進口量達11.5公噸，創下一年來新高，反映出市場對貴金屬的需求持續升溫，消息指出，中國人民銀行於4月向部分商業銀行發放新的黃金進口配額，是推動進口大幅上升的主因。

綜合中國媒體報導，儘管國際金價近期屢創新高，一度突破每盎司3500美元大關，但中國黃金進口量仍大幅上升，顯示投資人對黃金的避險需求依然強勁。在高價環境下，購買意願未見減弱，反而持續增溫。

請繼續往下閱讀...

業內人士指出，中國人民銀行於4月向部分商業銀行發放新的黃金進口配額，是推動進口大幅上升的主因。中國對實體黃金進口採取嚴格配額與許可制度，僅指定少數銀行具進口資格，此次政策調整顯示中國當局回應了市場對避險資產的強勁需求。

此波黃金進口熱潮，被認為與地緣政治風險升高及貿易戰陰影未散有關。分析指出，無論是機構投資人或散戶，皆積極轉向黃金資產，以對沖潛在的不確定性，這同樣是支撐金價於年初以來持續走高的重要動力。

值得關注的是，隨著美中貿易緊張局勢近期略有緩解，雙方已於5月互相取消約91%的加徵關稅，市場對局勢改善抱持樂觀預期，金價也出現一定程度回落。然而，專家認為，中國人行持續買入黃金、以降低對美元資產依賴的長期戰略，仍將對金價構成中長期支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法