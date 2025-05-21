繼美國之後！歐盟、日本擬對小額包裹課稅

繼美國之後！歐洲、日本擬對小額包裹課稅（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼美國對中國小額包裹課30%關稅後，歐盟擬對進口小包裹徵收2歐元費用，且這筆費用適用於寄給消費者的商品，發往倉庫的包裹將以每件0.5歐元收費，另日本財務部也正在考慮對包括小額包裹的免稅政策進行審查，根據日本稅制改革計劃，預計2026年將制定詳細的稅收新政策，在此之前，進口免稅政策將繼續推行。

綜合媒體報導，歐盟計畫對進入該地區的數10億件小包裹徵收每件2歐元的統一費用（flat fee）。

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歐盟貿易事務專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）於週二向歐盟提議徵收這項費用，以抵消每年46億件直接寄往居民家中的包裹產生的相關成本。

歐盟委員會草案顯示，2歐元費用將適用於寄給消費者的商品，而發送至倉庫的包裹將按每件0.5歐元徵收費用。媒體數據顯示，去年有超10億件包裹通過歐盟主要物流樞紐荷蘭和比利時入境。

據悉，這項提案旨在幫助歐盟應對大量廉價商品湧入所帶來的挑戰，被視為歐盟加強海關管理、保護本地產業與消費者安全的重要措施。塞夫喬維奇宣稱，洶湧的包裹潮為歐盟帶來了監管、安全等方面的新挑戰。

不僅歐洲擬對小額包裹加稅，日本財務部正在考慮對包括小額包裹的免稅政策進行審查。

據悉，日本內閣府表示，一個政府稅務專家小組上週就目前針對入境小額包裹免稅政策存在的問題展開了討論。他們探討了公平競爭問題，以及該管道是否可能成為非法毒品和假冒商品流入日本的潛在隱患。

目前，日本免稅政策是，對價值低於1萬日圓（約新台幣2100元）的進口商品免關稅和消費稅。

根據日本稅制改革計劃，預計2026年將制定詳細的稅收新政策，在此之前，進口免稅政策將繼續推行。

根據日本財政部的統計數據，從2018年開始，日本進口小額商品數量開始出現明顯上升趨勢，尤其是從2020年起，成長可以說是爆發式。光是去年，日本進口小額免稅商品就達到1.6966億件，總價值4258億日圓（約新台幣894億元），年增5倍。

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