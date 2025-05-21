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科技股領跌！道瓊挫114點 台積電ADR收黑

2025/05/21 05:56

週二美股收黑。（美聯社）週二美股收黑。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受美國公債殖利率上升的壓力，美國主權債務狀況成為焦點，週二科技股領漲氣勢減弱，標普500指數結束連續6天的上漲行情，下跌0.39%，道瓊工業指數下跌114.83點，跌幅0.27%，那斯達克指數下跌0.38%，費城半導體指數跌0.14%，台積電ADR微跌0.03%，收在193.45美元。

綜合媒體報導，週二投資人拋售過去6天領漲的科技股，該板塊下跌0.5%，輝達下滑0.88%，AMD跌1.07%，Meta跌0.52%，蘋果跌0.92%，微軟下滑0.15%。特斯拉

執行長馬斯克承諾未來5年繼續領導公司，股價上漲0.5%。

美國總統川普前往國會山莊，試圖說服共和黨議員通過一項全面的減稅法案，分析師估計，該法案可能會使聯邦政府36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元，投資人密切關注，減稅法案在眾議院持續面臨挑戰。投資人也正關注包括聖路易斯聯邦儲備銀行主席穆薩勒姆 （Alberto Musalem） 在內的幾位聯準會官員對貨幣政策前景的評論。

道瓊工業指數下跌114.83點或0.27%，收42677.24點。

那斯達克指數下跌72.75點或0.38%，收19142.71點。

S&P 500 指數下跌23.14點或0.39%，收5940.46點。

費城半導體指數下跌6.93點或0.14%，收4890.78點。

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