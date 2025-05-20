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兩大理由 永豐金證券：美國經濟年底前難見衰退

2025/05/20 22:00

證券商表示，美經濟韌性強、聯準會具降息空間，預期經濟將持續擴張。圖為美國時代廣場。（記者王孟倫攝）證券商表示，美經濟韌性強、聯準會具降息空間，預期經濟將持續擴張。圖為美國時代廣場。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策，造成全球投資市場劇烈上沖下洗，證券分析師表示，由於美經濟韌性強、聯準會具降息空間，預期美國經濟將持續擴張，至年底前難見衰退風險。

永豐金證券與櫃買中心5月合作舉辦「本場講座聚焦美中貿易爭端的最新發展，特別關注90天關稅休戰期結束後的市場變化。櫃買市場投資人講座」，深入解析美國經濟局勢及2025年下半年市場投資展望。

對此，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿表示，儘管市場對經濟前景有所疑慮，但美國基本面展現強勁韌性，加上電子零組件訂單成長帶動企業盈餘穩定成長，美國聯準會在年底前，具備連續降息的政策空間。

陳泓睿指出，川普於4月9日提出的90天關稅寬限期，促使美國企業提前備貨、民眾提前消費，有望顯著推升第二季美經濟表現，「GDP成長率預估將相當亮眼。」根據財報數據，標普500指數成分企業第一季每股盈餘（EPS）年增率達12%，大幅超越市場預期的6%，顯示美企即使面臨高利率與關稅不確定性，營運仍具高度韌性。

此外，在通膨與利率政策方面，提前消費潮有可能壓抑了服務類型支出，使通膨增速暫時趨緩。未來6至9個月，美聯準會將保有較大的政策彈性與降息空間，為市場提供支撐動能。

面對未來市場變化，陳泓睿也建議，投資人應密切關注美國政策走向與全球經濟趨勢，並把握股市回檔時的布局良機。特別是，台股具備美國電子零組件訂單成長的題材支撐，有望帶動相關周邊產業同步受惠，投資策略宜朝向穩健中，尋求成長動能。

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