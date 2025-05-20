房貸增加 7公股4月底不動產貸款集中度不降反升

截至4月底，不含土地銀行，7大公股銀行未超過28.5%、均符合規定，惟在不動產貸款集中度上，7公股銀行至4月底平均集中度為36.11%，還高於去年底平均。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據財政部最新報告統計，公股銀行辦理不動產貸款業務均須符合銀行法第72條之2不動產貸款上限規定，截至4月底，不含土地銀行，7大公股銀行未超過28.5%、均符合規定，惟在不動產貸款集中度上，7公股銀行至4月底平均集中度為36.11%，還高於去年底平均。

財政部明日將赴立法院財委會就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產 融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產 交易之影響」提出專案報告。

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報告內容揭露公股銀行截至4月辦理不動產貸款情形，7家公股銀行均符合銀行法第72條之2規定上限的30%、且未超過28.5%，其中，有一家低於27%、3家低於28%。其中，土銀不動產信用專業銀行，不受前開規定限制。

在不動產集中度調控情形上，截至今年4月7 家公股銀行不動產貸款集中度平均為 36.11%，略高於 2024 年底平均 36.1%，主要是購置住宅貸款增加所致。

另外，財政部督導公股銀行遵依行政院院會房貸議題指示，包括維護金融體質安全、民眾自住首購及已承諾貸款優先、 銀行自主調控貸款結構、審慎核貸及嚴格管理青年安心成家購屋優惠貸款精進方案等四項原則，妥適調整放款結構，降低大型建商與土建融放款，落實不動產集中度管理，提高自住房 貸額度，以確保自住民眾申貸權益及建立健康有序之不動產市場。

財政部指出，房屋稅2.0新制於今年首次實施，財政部將持續與各地方稅稽徵機關密切聯繫，並已請各機關於今年期房屋稅開徵期間倘遇 2.0 新制適用疑義，儘速回報，以即時研議，以利新制推行。

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