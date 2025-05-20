晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台銀7月推全台首張木質信用卡 「綠行卡」將掀永續風潮

2025/05/20 20:30

台銀7月推全台首張木質信用卡，「綠行卡」將掀永續風潮。（記者陳梅英攝）台銀7月推全台首張木質信用卡，「綠行卡」將掀永續風潮。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行5月才剛通過全台首張通過 ISO-14068-1 碳中和國際標查證信用卡，昨日於520行慶大會，董事長凌忠嫄再預告台銀將推出全台首張以木材打造的「綠行卡 Green Go Card」，此舉不僅象徵臺銀在環境友善、社會共好與責任治理上的創新作為，也宣告台銀持續引領永續金融發展，邁入全新里程碑。

凌忠嫄表示，綠行卡預計7月正式發行，目標年底達2萬張。這張卡不只是刷卡工具，更是一張向地球表達友善的行動卡片。我們希望每一次刷卡行為，都能傳遞綠色理念。「守護地球不是某些人的責任，而是每一個人都可以參與的事」。

凌忠嫄說，綠行卡採用FSC認證的環保木質材料，木紋設計不僅美觀，更展現永續理念。這些材質來自資源循環再利用，不再是傳統的塑膠卡，且經特殊處理，具備防潮、抗裂與高耐用性，符合日常使用需求。

在製程方面，卡片仍須精密嵌入晶片與NFC感應模組，並通過嚴格測試，確保其安全性及效能與一般信用卡相當。綠行卡亦須通過國際卡組織的審核，同時還實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸。無論是搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌，或參與植樹計畫與公益捐助，每一筆刷卡行為都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。

另外，凌忠嫄也宣布，即日起，台銀同步支援Apple Pay，無論是金融卡還是信用卡，只要是台銀的卡片都可以綁定Apple Pay，在全球各地安心消費。

當然，台銀仍將持續推動Taiwan Pay（TWQR）。凌忠嫄說，現在不只在台灣，在日本與韓國也可以直接使用Taiwan Pay付款，無需兌換日圓或韓圓。實測結果，匯率比實體換匯還划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財