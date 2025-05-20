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金士頓展示火箭、智能機器人、AI伺服器儲存應用

2025/05/20 19:51

金士頓今年以「金士頓未來城市」為主題，參與2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。（金士頓提供）金士頓今年以「金士頓未來城市」為主題，參與2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。（金士頓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組龍頭廠金士頓今年以「金士頓未來城市」為主題，參與2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），聚焦極致速度、AI智慧與創新科技三大面向，展現金士頓記憶體與儲存解決方案在AI伺服器、航太應用等領域的實例應用。

「金士頓未來城市」以沉浸式科技體驗打造，展現金士頓對AI世界的前瞻願景，透過三大展區的規劃，呈現金士頓創新解決方案如何引領未來科技變革。展區並亮相多款重點新產品，Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟、企業級 DC3000ME 固態硬碟、DataTraveler Exodia S 隨身碟等。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，金士頓不只想像未來，更要建構未來。從AI伺服器到航太技術，金士頓的解決方案驅動著明日的突破。『Built on Commitment』是金士頓強調一切行動的根基，在今年參展主題展呈現如何持續推動創新的極限。

「智慧引擎中樞」全面展示金士頓企業級記憶體與儲存方案，如何推動AI與機器人應用的快速發展。新一代DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 固態硬碟與Server Premier DDR5記憶體，為技嘉AI機架式伺服器提供強大的運算動能，滿足高強度AI運算需求。

金士頓表示，該公司AI解決方案廣泛支援機器人、AI PC與AI 伺服器，有效提升公共安全、資料防護及產線效率，提供從前端資料擷取到後端分析的完整AI 架構，希望展現「Built on Commitment」品牌承諾。

金士頓這次還特別攜手台灣智能機器人科技（TIRC），現場展示戶外巡檢機器人解決方案。該系統可部署於工廠、偏遠區域等嚴苛環境，執行資料蒐集、傳輸與AI即時影像分析。

金士頓並透過搭載 DC3000ME 固態硬碟與Server Premier DDR5 記憶體的 AI 伺服器，結合配備 Kingston FURY Renegade DDR5記憶體與G5固態硬碟的AI PC，系統能快速偵測安全風險、資安漏洞與異常狀況，並即時應對處理。

「FURY 能量加速中心」展現Kingston FURY 記憶體與固態硬碟的極速效能，為高負載運算與新世代遊戲帶來突破性體驗。「靈感實驗室」是創新思維的孵化地，展現金士頓在先進應用領域的關鍵推手角色。金士頓解決方案已拓展至航太與衛星通訊產業，支援地對空的資料傳輸，體現品牌強大的技術與創新實力。

今年金士頓與由台灣科技大學、虎尾科技大學所組成的RTET（Rocket Technology Exploration Team）火箭團隊合作，展示航太領域的實際應用。現場展出的火箭，整合擁有PCIe Gen5 傳輸速度的 Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟，與自主開發的航電系統，即時擷取、儲存與傳輸飛行過程中的資料。

此外，金士頓也展式專為創作者與科技愛好者打造的高效儲存解決方案，包括首次以全新設計亮相的XS1000 與 XS2000 外接式固態硬碟、新一代Kingston DataTraveler Exodia S USB隨身碟，傳輸速度升級的 Canvas Plus 系列SD與 microSD記憶卡。

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