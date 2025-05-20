竹科與陽明交大首次攜手 打造InnoVEX新創館

InnoVEX是亞洲最具代表性的創新科技平台，竹科管理局首次在InnoVEX與國立陽明交通大學合辦新創館，將園區及陽明交通大學的創新成果帶進國際展場。（竹科管理局提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕InnoVEX是亞洲最具代表性的創新科技平台，竹科管理局首次在InnoVEX與國立陽明交通大學合辦新創館，將園區及陽明交通大學的創新成果帶進國際展場。

竹科管理局副局長胡世民也出席開幕儀式，他表示，創新是全球高科技產業競爭的基礎，也是企業永續發展的基石，竹科多年來，積極推動創新創業生態系建構。

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他指出，該局在新竹園區建置竹青庭、宜蘭園區建置蘭青庭新創基地；國研院、工研院、陽明交大、宜蘭大學於園區設立育成中心培育新創企業，竹科新創網絡儼然成形，科管局將持續推動新創發展，並加強與學研機構合作，促成技術轉移與創新應用，為園區注入創新活水。

InnoVEX 2025展會，是竹科與陽明交大首次攜手打造InnoVEX新創館，開幕期間行政院院長卓榮泰率領相關部會參訪新創館。

竹科管理局的竹青庭及蘭青庭新創基地，今年共帶領16隊新創企業參展，包括聖得醫學、光濟科技、昇勢科技、敏節生醫、天賦人工智慧、宥相電波、築鏈科技、孿生智庫、醫知彼科技、艾銳爾國際、蘭恩科技、星群智能、艾琳智農生技、蘭陽美人智農、美落佳生技等公司。

竹科管理局表示，產品包括生成式AI、5G通訊、資訊安全、健康醫療、半導體、農業生技。技術具備創新的應用與廣度，希望藉由展會加速實現其商業目標，促進跨領域媒合交流、人脈拓展，鏈結合作夥伴、投資者和潛在客戶，創造更多商業機會及未來成長的動能。

此外，為了協助新創企業朝國際市場策略發展，竹科管理局規劃於今年10月帶領8組竹科新創團隊，參加亞洲指標性創新展會新加坡SWITCH （Singapore Week of Innovation and Technology）國際新創展會，並安排新創與國外相關機構或創投交流媒合，了解國際新創環境及與國際新創資源鏈結，創造東協市場新機遇。

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