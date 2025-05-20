智邦、明泰搶進1.6T交換器市場

明泰於2025 COMPUTEX中，展出高速1.6T AI 資料中心水冷式交換機產品。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦、明泰看好AI資料中心，積極搶進1.6T 交換機。智邦目前已經完成1.6T 交換機設計，預計配合客戶驗證時間後推出，預計最快明年上半年可以出貨，明泰則在2025年COMPUTEX台北國際電腦展上展出展示機，預計最快下半年試產。

根據Morgan Stanley的預估，AI資料中心推動了全球網路交換器的成長，在2023年到2026年之間，全球網路交換器市場以4%的CAGR成長，資料中心交換器市場則是以11%的CAGR成長，而AI資料中心的交換器市場則會以55%的CAGR成長。

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AI 科技蓬勃發展，加速整個市場從400G的交換器規格加速提升到800G，智邦、明泰更提前布局1.6T。

智邦是全球白牌交換器龍頭廠商，市占率約49%，在400G成出貨主力下，今年800G產品可望佔比達10%，而1.6T已經完成設計，待客戶驗證後，預計最晚明年上半年就可出貨。

明泰的64 ports高速1.6T AI資料中心水冷式交換機，在COMPUTEX台北國際電腦展上展出。明泰指出，1.6T交換機採用博通最新102.4Tbps 1.6T交換機晶片，專為應對生成式AI、影音串流平台及物聯網應用的龐大資料處理需求設計，系統透過創新冷板式液冷散熱技術，對MAC/ASIC晶元與光模組進行冷板覆蓋，單顆水冷板解熱能力高達1.8KW，遠勝傳統氣冷方案，此方案有效解決傳統氣冷需擴大機體及散熱鰭片空間的困境，同時顯著降低能耗與噪音，為數據中心空間規劃帶來革命性改變。

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