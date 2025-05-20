北富銀攜手EQT 推私募股權基金

台北富邦銀行今宣布與全球第3大私募股權資產管理公司瑞典殷拓集團（EQT）合作推出私募股權基金。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行今宣布與全球第3大私募股權資產管理公司瑞典殷拓集團（EQT）合作推出私募股權基金，協助高資產客戶打造更理想的資產配置方案。

EQT成立於1994年，以超過150年歷史的瑞典首富瓦倫堡（Wallenberg）家族辦公室起家，資產管理規模達2900億美元。EQT從家辦投資人的角度經營私募股權基金，並透過提供企業治理技能和營運專業知識，協助標的企業進行策略調整以提升長期價值。目前EQT投資版圖橫跨歐美亞3洲，尤其在科技及醫療保健產業領域居於執牛耳的地位。

請繼續往下閱讀...

北富銀執行副總吳薏菱表示，北富銀策略合作夥伴瑞士隆奧銀行曾對台灣高資產客戶進行調查發現，受訪者中超過5成有投資私募資產的意願，但卻因為對私募市場缺乏了解，只有約兩成的投資人實際採取配置行動。

因此，北富銀與EQT攜手合作，推出私募股權基金，讓台灣高資產客戶能經由更多元優質的商品，增進對私募市場的了解，參與潛力企業成長，從而實現財富增值。

根據統計，在美國有私募基金投資的私人公司（PE-backed companies）超過1萬家，數目比公開發行公司（public companies）多出1倍以上。私募基金的種類涵蓋私募股權、私募信貸、基礎建設和不動產等大項資產，這些投資標的與公開市場的連動性較低，能有效降低外部因素對投資組合的衝擊，從而達到分散風險的效果，扮演資產配置中重要的角色。

為協助客戶達成理想財務目標，北富銀2024年推出以信託方式受託投資境外私募基金的新服務，今年則進一步攜手全球頂尖的私募資產管理公司推出產品，為高資產客戶提供多元化、個性化的投資選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法