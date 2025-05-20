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擁1800億身家！中國西北大學女副校長登「陝西首富」 驚人背景曝

2025/05/20 19:25

中國西北大學女副校長范代娣。（翻攝自網路）中國西北大學女副校長范代娣。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國西北大學今年4月上任的女副校長范代娣和其丈夫，近日以持股市值超過人民幣450億元（約新台幣1838億元）的身價，成為新一任陜西首富，消息引發熱議。目前，范代娣及丈夫嚴建亞名下有巨子生物和三角防務2家上市公司。

綜合中國媒體報導，范代娣1966年出生於陜西蒲城，其丈夫嚴建亞與其同歲，本科畢業於西北大學化工系，現為西北大學教授、博士生導師。基於「類人膠原蛋白」科研發明，范代娣與其丈夫創立巨子生物，並在港股上市，締造百億醫美帝國。

自2019年起，巨子生物成為中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，也是全球擁有最大重組膠原蛋白產能的企業之一。

報導指出，目前他們名下有2間上市公司，巨子生物以及三角防務，分別處於醫藥生物與航空航太兩大領域。巨子生物的市值為人民幣773億元（約新台幣3157億元），三角防務市值為人民幣147億元（約新台幣600億元）。夫妻兩人持股市值超450億元。

此前，陝西首富是隆基綠能的李振國、李喜燕夫婦，身家260億人民幣，不過，范代娣與嚴建亞後來居上，晉升為新一任陝西首富。

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