沃旭600億投資台灣 投審會通過

經濟部投資審議會今召開第20次會議，會中計核准重大投資案件計7件，僑外投資共4件，對外投資共3件。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資審議會今召開第20次會議，會中計核准重大投資案件計7件，僑外投資共4件，對外投資共3件；會中通過沃旭以600億投資大彰化西南控股公司，以及LINE以27.45億美元投資LINE網銀業務。

僑外投資部分，第1案是韓商LINE FINANCIAL CORPORATION 以新台幣27億4500萬元增資台灣連線金融科技股份有限公司，用於增加轉投資連線商業銀行股份有限公司，經營商業銀行業。

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對此，官員說明，LINE先以投資第一層的台灣連線金融科技公司，接著再由第一層公司轉投資旗下連線商業銀行，也就是LINE網銀。

第2案是日商東日本旅客鉄道株式會社（EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）以新台幣16億8300萬元認購投資事業捷福旅館增資股份，從事飯店事業、餐飲業等業務。

第3案是丹麥商沃旭ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司，從事經營一般投資業。對此，官員說明，沃旭新成立控股公司，未來將能100%控股大彰化西南風場。

對外投資部分，第1案是金像電公司以5000萬美元，對外增資泰國 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，從事經營中階印刷電路板製造業務。

第2案是台灣水泥股份有限公司以3.7億歐元（約折合 4.1 億美元）對外增資荷蘭 TCC DUTCH HOLDINGS B.V.，轉投資葡萄牙CIMPORE PORTUGAL HOLDINGS SGPS S.A.及荷蘭 TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.，從事熟料、水泥及混凝土產銷業務。

第3案是神雲科技股份有限公司以2億美元，對外增資英屬維京群島MEGA PROSPER GROUP LIMITED，從事關係企業資金管理業務。

第4案是環球晶公司以4億美元，對外增資荷蘭 GLOBALWAFERS B.V.，轉增資美國 GLOBALWAFERS AMERICA, LLC，從事經營 12 吋矽晶圓製造及銷售業務。對此，官員說明，由於荷蘭與美國訂有避免雙重課稅協定，此種轉增資模式是策略性商業運作。

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