全球AI生態系中扮演關鍵角色 外銀：美關稅對台灣負面影響有限

滙豐集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民。（圖由滙豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）正在如火如荼地舉行中，滙豐銀行集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民今天提到，台灣在全球AI生態系中扮演不可或缺的關鍵角色，此優勢使台灣在這波關稅戰中，受到的負面影響有限。

滙豐銀行今舉行亞洲2025年中經濟展望記者會。范力民看好台灣下半年整體經濟成長仍保持強勁，主要由於台灣高科技產品在人工智慧領域的結構性需求方面表現強勁，高階運算有助於加強出口和相關資本支出。具體而言，在人工智慧相關及IC、電子產品驅動下，台灣的出口將持續加速。

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范力民指出，傳統電子零件可能受惠於持續的內需動能，加上近期台灣製造業PMI回升，以及下游消費電子產品顯示需求正在逐步復甦。這反映了台灣電子行業的積極前景。

他進一步指出，近期台灣的私人消費已證明更具有彈性，且與亞洲其他經濟體不同的是，這與通膨下降關係不大，而是與薪資成長回升關係較大，這反映了台灣先進技術，尤其是AI相關硬體的資本支出和出口繁榮。因此，台灣實際工資成長已加速至多年來的最高水平，為消費提供了持續的支撐。

范力民表示，在外部需求方面，全球經濟體對台灣科技產品的需求將來得更加穩健，這些發展也可能促使台灣資本支出的復甦持續更長時間。

台灣在AI生態系扮演不可或缺的角色，雖然有些電子產品供應鏈或生產中心轉移到東南亞、東協，最後甚至墨西哥，但范立民認為，台灣不用太擔心，移轉都是低階產品，台灣在高階技術的地位無法撼動，其他市場難以把技術或實力搶走。

因此在關稅和其他不確定的因素當中，范力民表示，台灣最有本錢安然度過這一切，因為全球對晶片和AI的需求目前看來只會增加不會減少，全世界有晶片先進製程能的只有台積電，在這樣核心的生態系中，台灣比較不用擔心未來會看到不確定性。

但他也提到，台灣接下來除了持續掌握核心技術和產業核心外，也可以拓展到AI其他周邊產業鏈上，還有很多可以拓展、可以探索、加強市佔率的空間。

范力民說，台灣獨特的AI生態系，在全球這麼多不確定性的情況，佔了得天獨厚、獨一無二的優勢，不用像其他市場這麼擔心關稅。他認為和美國的關稅談判結果應會是可以接受的範圍，就算超出預期也不用太擔心，因為全球對台灣晶片需求存在，關稅對台灣經濟造成的負面影響應是有限的。

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