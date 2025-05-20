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蔡司首度參展COMPUTEX 助客戶加速發展AI應用

2025/05/20 19:23

台北國際電腦展（COMPUTEX）於今（20）日盛大開展，德國光學技術領導廠商蔡司首度參展，並於現場展示工業量測三大解決方案。（蔡司提供）台北國際電腦展（COMPUTEX）於今（20）日盛大開展，德國光學技術領導廠商蔡司首度參展，並於現場展示工業量測三大解決方案。（蔡司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）於今（20）日盛大開展，德國光學技術領導廠商蔡司首度參展，並於現場展示工業量測三大解決方案。蔡司並宣布，位於台中的品質卓越中心於昨（19）日舉行動土典禮，預計2026年第一季落成，此專業實驗室將為客戶進行產品檢測與品質驗證。

蔡司展示出工業CT斷層掃瞄系統、3D掃描系統與工業顯微鏡，鎖定與AI伺服器緊密相關的應用領域，希望協助台灣合作夥伴提升產品品質，進而加速AI的應用與發展。

蔡司除了舉辦展期開幕典禮，更邀請產官學界專家齊聚會談，為AI浪潮下的精密科技挑戰，展示從研發到量產的完整工業品質解決方案。

蔡司全球工業量測事業部執行長Marc Wawerla也專程來台主持開幕活動，並邀請外交部、國發會、德國經濟辦事處、大學眼科與廣達電腦等台灣產官專家共襄盛舉，展現蔡司對台灣市場的高度重視與產業連結。

Marc Wawerla表示，蔡司向來以品質驅動全球製造革新，並在台灣電子產業扮演關鍵夥伴角色，期望協助供應鏈夥伴共同建立AI伺服器製造的新品質標準，提供全方位的工業量測解決方案，推動產業升級。

蔡司台灣總經理章平達表示，台灣在AI時代具備關鍵的戰略地位，擁有全球領先的製造與研發能力，蔡司持續以『Taiwan to Global』營運策略深耕台灣，期待與台灣共同推進技術發展。

蔡司已在竹科斥資超過3億元打造台灣首座新創中心，位於台中的品質卓越中心也已於5月19日舉行動土典禮，預計2026年第一季落成，目標是成為專業實驗室，為產業客戶進行產品檢測和品質驗證。

蔡司指出，隨著生成式AI技術的推進，伺服器算力需求大幅提升，進一步推動AI伺服器的需求急劇增長。蔡司在制定產業標準和品質基準上扮演關鍵角色，將和供應鏈一起迎接AI浪潮帶來的產業變革。

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