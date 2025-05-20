中鴻跟進中鋼降價 6月內銷盤每噸降600元

中鴻跟進中鋼，最新盤價每噸降600元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）20日召開6月內銷、7月外銷盤決議，熱軋每噸調降600元、冷軋調降600元、鍍鋅調降600元，外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，美國關稅衝擊廣泛、政策不確定性影響下，4月22日國際貨幣基金（IMF）也下修今年全球經濟成長率至2.8%；但隨近期美中貿易談判達成初步共識，雙方協商互降關稅並暫停貿易戰90日，市場擔憂情緒與產業壓力有所緩解，後續美國有望加速與他國談判進程，預計將改善關稅戰對全球經濟負面影響。

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另外，中國5月7日宣布包含降準、降息等多項貨幣政策措施，釋放長期流動性約1兆元（RMB）以穩定經濟局勢。此外，5/15中國國務院印發《關於持續推進城市更新行動的意見》，都市更新與基礎建設改造有望加速，對下游用鋼需求將形成支撐，且鋼材社會庫存保持低位，較去年同期下降25.5%，顯示其供需大致平衡，有助亞洲鋼市穩定。

中鴻表示，近期煤鐵與國際行情保持平穩，但因台幣匯率短期驟升影響，壓縮下游加工出口空間，導致國內採購轉向觀望，為減輕客戶營運調節壓力，並維持接單動能，因此本次盤價適度調降。

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