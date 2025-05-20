廣達全年業績逐季成長 GB300第3季底出貨

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令今日出席台北國際電腦展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令今日於台北國際電腦展表示，搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構的GB200 AI伺服器已於本季放量，產能持續滿載，下半年營運將優於上半年，全年業績可望逐季成長。

楊麒令指出，今年第1季主要貢獻來自Hopper架構的H200 AI伺服器，目前仍是出貨主力，第2季開始GB200機櫃加入出貨行列，需求暢旺；而新一代GB300平台正在測試與驗證階段，預計9月開始出貨。

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外界關注GB200與GB300推出時程相近，是否導致客戶「跳代」，楊麒令認為不太可能，強調Tier 1雲端服務供應商對大型語言模型需求殷切，不會因等待新平台而中斷採購。他並舉例，年初GB200尚未順暢出貨時，Hopper產品依然出貨穩定，甚至成長，顯示產品代際轉換將呈現平穩過渡。

儘管美國政府關稅政策仍具不確定性，楊麒令表示，目前並未觀察到客戶提前拉貨情形，AI伺服器不同於消費性電子，訂單需求按原預期逐季升溫，下半年業績將優於上半年。他並預期，今年通用伺服器出貨將呈雙位數成長，AI伺服器則維持三位數百分比成長力道。

談及製造布局，楊麒令觀察，廣達過去2、3年已持續加大投資力道，而「美國製造未來絕對是主流」，公司目前已在田納西與加州設廠，今年資本支出預計達200億元，受惠於產能成熟度高、調整速度快，美、泰、台、墨等地皆可彈性擴產，後續2年內都可追上客戶訂單的成長速度。

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