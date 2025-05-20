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新台幣升值影響營運 嘉澤下調全年營收5％

2025/05/20 19:03

嘉澤今年受到美國對等關稅的衝擊不大，不過，由於新台幣升值，全年營收初估影響5%至6%。（嘉澤提供）嘉澤今年受到美國對等關稅的衝擊不大，不過，由於新台幣升值，全年營收初估影響5%至6%。（嘉澤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器族群股王嘉澤（3533）管理團隊今日出席證交所業績發表會，談到公司首季毛利率不盡理想，主要是受到越南新產能效率仍有待提升所致，但也因此看好在當地廠房發力之下，公司今年受到美國對等關稅的衝擊不大，不過，由於新台幣升值，全年營收初估影響5%至6%，毛利率下調2至3個百分點。

嘉澤指出，公司70%現金結算採用美元，前陣子新台幣劇烈波動的影響程度，可望於本月底會更加清晰。對於美國關稅，目前尚無觀察到對公司出貨帶來實際衝擊，旗下伺服器、桌機相關產品都有其他管道進入美國，且由於客戶積極拉貨PC，加上伺服器產品規格升級，帶動平均單價提升，後續營運表現仍可期待。

嘉澤指出，由於輝達伺服器新品設計架構調整，旗下對應的樣品正處於驗證階段，液冷快接頭（UQD）也將爭取進入供應鏈；此外，使用特殊積體電路（ASIC）的伺服器，公司已斬獲新案，2027年會有更為明顯的營收貢獻；第5代雙倍資料傳輸率、外圍組件快速互連產品也在結構優化之下，推升平均單價翻倍成長。

此外，嘉澤看好電池管理系統則在中國客戶每月新案助攻之下，3年內的業績比重將從現在的6%提升至10%。而有鑑於全球供應鏈去中化，嘉澤除了透過中國蘇州廣州、湖南產線供應當地訂單所需產品，未來越南產能比重將從現在的15%向上增加5至10個百分點。

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