長榮航空搶全球差旅市場 攜手外貿協會參展COMPUTEX

長榮航空與外貿協會共同參加COMPUTEX台北國際電腦展。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空與中華民國對外貿易發展協會（以下稱外貿協會）再次攜手合作，參加2025年COMPUTEX台北國際電腦展，長榮航空表示，今年電腦展吸引超過1400家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，長榮航空藉此機會向全球商務夥伴隆重介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」，展現其深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，擴大爭取國際商務差旅的潛在市場。

長榮航空表示，COMPUTEX不僅為全球前三大電腦展之一，同時也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，而長榮航空與外貿協會擁有同樣遍布全球的服務網路，透過雙方緊密合作，共同將台灣企業推向國際。

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長榮航空指出，看好商務差旅需求的成長潛力，隨著商務旅客對商務艙和豪華經濟艙的需求漸增，從機隊和客艙優化，到數位化服務升級，致力於打造更優質的飛行體驗。同時積極拓展具潛力的航線與轉機網絡，發揮台灣地理位置的優勢，強化國際連接力，提升營運效率與顧客滿意度，穩固在區域與全球市場的競爭地位。

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