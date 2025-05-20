川普關稅政策反覆 我第1季國際收支寫兩新高紀錄

川普關稅政策反覆，我第一季國際收支寫兩新高紀錄。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第一季國際收支，因市場擔憂川普關稅措施引發全球股市下修，外資減持台股，造成非居民證券投資淨減少195.1億美元，創下史上新高；惟廠商因應關稅提前拉貨也使台灣第一季出口來到1162.9億美元，同樣是刷新歷史紀錄。

根據央行統計，第一季我經常帳順差順差302.3億美元，金融帳淨流出282.3億美元，央行準備資產減少0.9億美元。

請繼續往下閱讀...

在經常帳部分，商品貿易順差272.3億美元，較上年同季增加27.0億美元，主要受惠於新興科技應用需求升溫及國外廠商提前拉貨，出口擴增，第一季台灣出口金額達1162.9億美元，是歷年單季新高；服務收支逆差29.8億美元，則是史上第二大，年增7.3億美元，央行指出，雖然來台人數有增加，但出國人次增加更多，以至於旅行支出達57.14億美元，大於旅行收入27.95億美元。

在金融帳部分，第一季金融帳淨流出282.3億美元，已連續59季淨流出，總計近15年來，金融帳淨流出金額逾9100億美元。

央行說，第一季直接投資淨流出40.4億美元與上一季差不多。其中，居民對外直接投資淨增加75.6億美元，外資來台直接投資淨增加35.2億美元。

證券投資淨流出則達317.6億美元，為史上第四大。其中，居民對外證券投資淨增加122.5億美元，主要是民間部門增持國外股權證券；非居民證券投資淨減少195.1億美元，主因外資減持台股。

官員補充說明，外資在第一季減持台股金額是歷年單季最大，主要是受到美國關稅政策反覆不定影響，全球股市下跌，台股也跟著修正之故。

央行強調，通常經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法