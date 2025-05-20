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福懋、樺晟未如期出具財報 最快11/18下市櫃

2025/05/20 18:39

福懋與樺晟未如期出具財報，金管會證期局提醒，最快恐在11月18日下市櫃。（記者王孟倫攝）福懋與樺晟未如期出具財報，金管會證期局提醒，最快恐在11月18日下市櫃。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布，財報未如期繳交的上市櫃公司名單，將面臨「股票變成壁紙」之危機與壓力。金管會證期局表示，上市油品大廠「福懋油」及上櫃公司「樺晟」，雙雙未能在期限內公告財報，最快11月18日下市櫃；另一家公司「新華泰富」也財報難產，最快恐在明年1月2日下櫃。

證期局副局長高晶萍指出，截至25年5月15日，上市（櫃）公司應申報家數共計1,875家，除福懋、油樺晟、新華泰富等3家公司，未如期出具今年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內，完成公告申報。

首先，證期局表示，福懋油於2024年11月22日選任董事長，結果，被經濟部裁定不予認定，經營權紛爭導致負責人無法完成變更，無法完成2024年報以及2025年第一季財報申報作業，該公司已於4月7月停止集中市場交易，公司已在4月選任新董事。

證期局指出，若無法在6個月內補交財報，也就是10月8日之前繳交財報，等到公告40天後下市，即11月18日面臨下市風險。

至於樺晟同樣是未繳交2024年財報，證期局說明，主要是會計師主動終止委任，找不到替補的會計師，一樣是在4月7日停止買賣，最快11月18日下櫃。

另外，新華泰富因為法人董事被停止職權，因此，無法如期舉行董事會，也就是說，董事會無法如期召開，財報也出不來；該公司已經在5月20日停止買賣，如果，無法完成補正程序，最快是明年1月2日中止下櫃。

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