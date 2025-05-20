浩鼎小金雞鼎晉 肉毒桿菌素預計6月解盲 最快年底登錄興櫃

鼎晉生技今（20）日召開股東大會，會後公開旗下核心產品—760 kDa台灣肉毒桿菌素二期臨床試驗初步成果。圖為鼎晉執行長周珮芬。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）旗下鼎晉生技今（20）日召開股東大會，會後首度公開旗下核心產品——760 kDa台灣肉毒桿菌素二期臨床試驗初步成果，同時揭示全球專利佈局與台灣資本市場進程。

鼎晉生技執行長周珮芬指出，一期臨床試驗已證實760 kDa高純度肉毒桿菌素不僅安全性及耐受性無虞，對臉部皺眉紋亦有明顯程度改善，之前二期試驗期中分析更證明此肉毒桿菌素在起效時間、效果持續性、使用者滿意度三大指標上，都表現優異。

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周珮芬表示，760 kDa台灣肉毒桿菌素二期臨床試驗預計在今年6月解盲，解盲後就會申請在台灣進行三期臨床試驗，預計8月臨床二期報告出爐後，將啟動授權，未來此肉毒桿菌素將以授權為主，不會自行銷售。

此外，此肉毒桿菌素也將進軍美國市場，目標於今年底前向美國FDA提出臨床試驗申請，涵蓋醫美與醫療雙用途。

在資本市場布局方面，鼎晉今日亦於股東會上宣布，預計於年底前完成公開發行及興櫃登錄準備作業，以期進入資本市場。目前最大股東為浩鼎，持股51%，其次為潤泰集團持股近10%。

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