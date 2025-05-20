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貿聯AI產業用線出貨旺 下半年業績動能續強

2025/05/20 18:35

貿聯揮軍今年度的台北國際電腦展，管理層看好下半年營運動能續強。（記者方韋傑攝）貿聯揮軍今年度的台北國際電腦展，管理層看好下半年營運動能續強。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕貿聯-KY（3665）受惠於旗下AI伺服器線束持續放量，加上主動式電纜（AEC）等產品下半年得到旺季加持，預期高效能運算（HPC）領域產品的營收比重可望從首季的28%至少成長7個百分點；此外，管理層觀察旗下半導體設備用線的市場需求依舊強勁，看好第3季、第4季的的營收比重較有超過5成會來自於高效能運算、半導體設備產品。

貿聯揮軍今年度的台北國際電腦展（Computex），統計至今年前4個月，GB200伺服器用線、主動式電纜是高效能運算領域當中，成長動能最為強勁的兩項產品，集團除了在美國打樣、接單與推廣，暫時沒有考慮赴美設廠，非中新產能將於第2季提高貢獻程度，而新的GB300用線在規格升級之下，產品單價提升2成，明年可望開始挹注營收。

作為貿聯今年主要成長動能之一的半導體設備用線，管理層看好亞洲市場並沒有受到美國關稅影響太多，且AI應用持續推動生態系發展，帶動此類別產品下半年在營收規模擴張之下，業績比重同步提升。管理層觀察，目前部分AI客戶提前拉貨，由於公司營運時，資金進出都是採用美元計價，匯率的影響也不會太大。

貿聯此次在台北國際電腦展釋出4大類AI解決方案，範圍包括高效能運算、自動駕駛與智慧座艙、機器人、邊緣運算，協助資料中心、交通運輸、製造業等領域的客戶，依據需求量身打造專屬解決方案，達成AI 技術的規模化升級與擴展，並透過美洲、歐洲與亞洲的研發與服務團隊深化耕耘力度。

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