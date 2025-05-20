雙鴻成輝達重要夥伴 液冷營收佔比持續看升

雙鴻今年盛大參展台北國際電腦展（Computex）。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申今日表示，近兩年因AI需求帶動，產業出現新一波成長，估未來2至3年內水冷散熱技術將成熟並被廣泛應用，而雙鴻已成為輝達（NVIDIA）的重要合作夥伴，隨著下半年GB200、GB300推出有望持續取得好成績；今年液冷產品的營收比重有望達40%、明年上看逾50%。

雙鴻今日盛大參展台北國際電腦展（Computex），展出全系列最新液冷及氣冷散熱技術，廣泛應用於伺服器、筆電、VGA、車用等市場，而這也是雙鴻歷年來參加Computex的最大規模。

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雙鴻董事長林育申表示，在現今AI領軍科技的趨勢下，算力即國力，而AI崛起也啟動伺服器散熱的巨大變革，在全球淨零碳排的大方向下，可謂「電力即算力」，運算中心導入液冷散熱技術已勢不可擋，也因此持續推升需求。

因輝達執行長黃仁勳赴中東，市場期盼供應鏈獲新商機。不過林育申表示，目前尚未確定輝達是否爭取到中東AI專案，若有、雙鴻有望參與其中，唯因中東市場專案牽涉整體產業鏈，非單一企業能決定，會持續觀察。

液冷散熱不僅提高算力密度，也大幅提升能源效率、減少碳排放量，林育申分析，過去氣冷的PUE頂多做到1.6，現在液冷的PUE很輕易就可以做到1.1以下，可減少約3分之1的電力成本。預計未來2至3年，液冷技術將成為雲端運算最重要的散熱解決方案。而雙鴻因在液冷技術布局多年、研發有成，可說已經建立新技術的灘頭堡。

雙鴻表示，本次參加Computex 2025展出內容包括技術升級、業界創新、效能升級、規格升級、以及車用拓展應用5大亮點：

１、技術升級：雙鴻從氣冷模組製造商，躍進成為液冷整機櫃解決方案商，涵蓋軟體、韌體、硬體３大領域，因應客戶不同算力與場域規劃需求，提供DGX、MGX、HGX、ASIC系統解決等客製化設計，以及關鍵零組件包含水冷板、冷水分配裝置、分岐管、泵浦、快接頭等一條龍生產製造。

２、業界創新：首次展出AI Building Manifold與AI Rack Manifold，系統整合賦予分歧管智能化設計，各別/單層機櫃流量監控與關閉洩漏管理、液體流量調節、液體進出溫度等監控，除了增加液冷散熱系統可靠度外，也協助客戶實現綠色運算。

３、效能升級：雙鴻一直以來都是AI GPU的解決方案商，隨著算力需求的不斷提升，雙鴻持續提高自有散熱模組的效能，將3D VC與Loop VC兩大設計進行結合，成功開發出更高階的6U/8U散熱模組3D Loop VC，效能提升至1600W，且R值為0.03的高性能表現。

４、規格升級：在電競和高效能運算需求攀升下，GPU晶片耗能持續增加，也帶動散熱規格的升級，終端消費者除選擇以外觀設計、散熱性能、更高記憶體頻寬為主要購買考量訴求，為了有效提升顯示卡（VGA）散熱穩定性與熱導速度，有別於傳統的熱管設計，雙鴻開始導入均溫板（VC）及採用全滿式鰭片設計，同時兼顧散熱與靜音效果，從散熱模組設計到外觀設計的整合，雙鴻能提供完整的VGA解決方案。

５、車用拓展：除了散熱模組以外，雙鴻在車用產品線上也沒有缺席，針對智慧駕駛部份，有路側系統與車載系統，路側系統上有衛星接收器與戶外基站等產品；而車載系統提供智慧天線與路側系統進行訊號交換，協助未來自動駕駛的發展。再者，P-HUD全景式抬頭顯示器和ADAS 透過鉛銲製程設計，並搭配液冷系統，讓產品更穩定且可靠，有效解決高功率發熱需求。

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