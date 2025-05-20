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臺灣智慧科技島主題式業績展望會 吸引277家機構法人參加

2025/05/20 17:49

證交所今年首度與外貿協會合作，在COMPUTEX舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」。圖前排右二為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）證交所今年首度與外貿協會合作，在COMPUTEX舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」。圖前排右二為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣證交所本週也參加台北國際電腦展（COMPUTEX）盛事，證交所董事長林修銘表示，臺灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，資通訊產業不僅具備高度國際競爭力，更在我國資本市場中占有舉足輕重的地位，佔集中市場市值比重近七成，因此，今年臺灣證交所首度與外貿協會攜手合作，結合全球科技產業年度盛事COMPUTEX，舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，以「臺灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，精選25家上市櫃公司、市值達7.3兆元來舉辦業績展望會，透過財務與營運簡報，向國內外機構投資人展現臺灣產業的未來動能，目前已吸引277家機構法人報名參加。

林修銘表示，證交所一直以來致力於打造一個具透明度且與國際接軌的市場環境，而在當前全球資本快速流動與科技顛覆創新的時代，更需要主動走出去，讓世界認識臺灣資本市場，瞭解臺灣企業的價值。相信資本市場不只是企業籌資的管道，更是推動創新、促進國際連結的重要平台。

這次活動也象徵台灣朝「亞洲資產管理中心」目標邁進的重要一步。透過COMPUTEX的全球視野與品牌效益，期望提升臺灣企業在國際上的能見度與信賴度，吸引更多具前瞻眼光的機構投資人，把握臺灣的投資機會，一同成長、共創雙贏。

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