銀行信用資源仍過度流向不動產 央行總量管制措施暫無鬆綁可能。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行指出，儘管房市管控政策已見四大成效，惟不動產貸款餘額仍持續上升，銀行信用資源仍過度流向不動產相關部門，將持續密切追蹤各季銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案，意味對銀行總量管制措施仍將持續實施到底。

央行副總裁嚴宗大明日將應立法院財委會邀請就「房屋稅 2.0 課徵亂象與金融機構對不 動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施 對房地產交易之影響」 做專題報告。

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報告內容指出，央行自去年實施有史以來最強力的打炒房措施，並搭配為期一年的總量管制後，已初步收穫成效：包括銀行受限貸款成數下降；房市交易明顯降溫，民眾對房價看漲預期也減弱；全體銀行不動產貸款年增率趨緩，並優先支援無自用住宅者；不動產貸款集中度下降，逾放比仍維持低檔。

不過，央行也示警，雖然截至3月底不動產貸款集中度將至36.89%，惟全體銀行「不動產貸款餘額」持續增加至14兆6397億元，仍較2024年12月底14兆5568億元增加829億元。

進一步比較歷年數據，央行第二次房市管制措施於2016年3月鬆綁後，不動產貸款集中度最低來到2018年9月底之 34.45%，其後即逐步攀升至2020年10月底之35.93%，央行於2020 年12月實施第三次管制措施。

儘管3月不動產貸款集中度降至36.89%，但與2018年9月底低點以及2020年12月第1度宣布調整管制措施時參考 2020年10月 底的各項數據相較，不動產貸款餘額增幅分別為 66.94%與 42.05%，均高於總放款餘額增幅55.87% 與 38.33%，以及非屬不動產之其他放款餘額增幅之50.05%與 36.24%，顯示銀行信用資源仍有過度流向 不動產相關部門之情形。

央行重申，選擇性信用管制措施為強化金融機構不動產授信風險控管、維護金融穩定及健全房市的重要手段，並呼籲其他主管機關共同合作，推動健全房市發展。

展望未來，央行將持續密切追蹤各季銀行控管目標執行情形，並督促銀行依規落實不動產貸款具體量化改善方案，亦將視市場發展適時檢討與調整相關管制措施。

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