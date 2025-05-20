晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

銀行信用資源仍過度流向不動產 央行總量管制措施暫無鬆綁可能

2025/05/20 17:40

銀行信用資源仍過度流向不動產 央行總量管制措施暫無鬆綁可能。（資料照）銀行信用資源仍過度流向不動產 央行總量管制措施暫無鬆綁可能。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行指出，儘管房市管控政策已見四大成效，惟不動產貸款餘額仍持續上升，銀行信用資源仍過度流向不動產相關部門，將持續密切追蹤各季銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案，意味對銀行總量管制措施仍將持續實施到底。

央行副總裁嚴宗大明日將應立法院財委會邀請就「房屋稅 2.0 課徵亂象與金融機構對不 動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施 對房地產交易之影響」 做專題報告。

報告內容指出，央行自去年實施有史以來最強力的打炒房措施，並搭配為期一年的總量管制後，已初步收穫成效：包括銀行受限貸款成數下降；房市交易明顯降溫，民眾對房價看漲預期也減弱；全體銀行不動產貸款年增率趨緩，並優先支援無自用住宅者；不動產貸款集中度下降，逾放比仍維持低檔。

不過，央行也示警，雖然截至3月底不動產貸款集中度將至36.89%，惟全體銀行「不動產貸款餘額」持續增加至14兆6397億元，仍較2024年12月底14兆5568億元增加829億元。

進一步比較歷年數據，央行第二次房市管制措施於2016年3月鬆綁後，不動產貸款集中度最低來到2018年9月底之 34.45%，其後即逐步攀升至2020年10月底之35.93%，央行於2020 年12月實施第三次管制措施。

儘管3月不動產貸款集中度降至36.89%，但與2018年9月底低點以及2020年12月第1度宣布調整管制措施時參考 2020年10月 底的各項數據相較，不動產貸款餘額增幅分別為 66.94%與 42.05%，均高於總放款餘額增幅55.87% 與 38.33%，以及非屬不動產之其他放款餘額增幅之50.05%與 36.24%，顯示銀行信用資源仍有過度流向 不動產相關部門之情形。

央行重申，選擇性信用管制措施為強化金融機構不動產授信風險控管、維護金融穩定及健全房市的重要手段，並呼籲其他主管機關共同合作，推動健全房市發展。

展望未來，央行將持續密切追蹤各季銀行控管目標執行情形，並督促銀行依規落實不動產貸款具體量化改善方案，亦將視市場發展適時檢討與調整相關管制措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財