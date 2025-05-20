朋億*股東會通過配發每股11.9元現金股利 梁進利續任董事長

朋億*（6613）今（20）日召開2025年股東常會。（朋億*提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今（20）日召開2025年股東常會，順利通過2024年盈餘分配案，全年合計每股配發11.90173206元現金股利，並全面改選董事7席，董事長由梁進利續任。

朋億*今股東會承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及各項討論事項，並承認通過2024年盈餘分配案。

請繼續往下閱讀...

朋億*表示，以每股面額5元的股數計算，2024上半年每股配發2.90173206元現金股利（已於2025年2月21日發放），下半年每股配發9元現金股利，全年合計每股配發11.90173206元現金股利，現金股利配發率達70％，連續8年現金股利配發率達6成6以上水準。

朋億*這次股東會全面改選董事（含獨立董事），，並由梁進利續任董事長。票選出新的7席董事（含獨立董事4席）包括大股東聖暉工程代表人梁進利、楊烱棠、馬蔚，4席獨立董事許美麗、楊千、葉惠心、龍鳳娣皆新任，任期自2025年5月20日至2028年5月19日。

朋億* 2024年全年營收103.82億元，年增13.59％，每股稅後盈餘（EPS）雖因可轉換公司債轉換普通股致使股本增加，仍達17.1元，年賺超過3個股本，年增14.38％。

展望營運，朋億*表示，將深化中國、台灣及東南亞區域業務接單佈局，整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，有助於創造新成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法