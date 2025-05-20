關稅戰與地緣政治紛擾 彭双浪、黃志芳對台灣AI前景深具信心

貿協董事長黃志芳（左一）、電腦公會理事長彭双浪（右一）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX為期4天在南港展覽一、二館登場，貿協董事長黃志芳表示，今年全球有來自129國、約5萬名國際買主，COMPUTEX的商機仍不斷成長發酵，面對當今地緣政治，AI產業前景看佳，有助台灣發展；電腦公會理事長彭双浪則強調，台灣具有4大優勢可度過全球地緣政治等動盪。

黃志芳表示，今年共1400家全球科技公司參展，使用4800個展位，且今年展位一位難求。彭双浪更透露，因去年展覽相當成功，帶動今年展覽規模再創新高，甚至有130家廠商、約400個展位後補。

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黃志芳指出，外界都關切展覽效益，但在COMPUTEX期間，每家科技大廠除呈現技術、服務外，也來台與供應鏈夥伴深度合作與連結，商機是不斷成長，若以今年預登買主數創歷年最多，也有800位國際媒體來台採訪，相信所創造商機相當龐大。

彭双浪在致詞中也提到，電力驅動工業時代，算力即是資訊時代的核心推進力，台灣經過40年的深耕，從個人電腦、主機板、筆電、手機到伺服器，在計算系統領域累積無與倫比的研發與製造能量，在「算力為王」的時代，台灣扮演關鍵角色。

面對地緣政治紛擾、關稅挑戰等，彭双浪認為，台灣有4優勢、具備應變底氣，像包括與國際客戶長達30、40年的深厚合作，涵蓋研發、製造、物流與維修，形成難以取代的夥伴關係；供應鏈分散布局已行之有年，並陸續展現成效。

此外，台灣有全球最強大、最精銳的資通訊研發與製造工程師群；台灣產業界從經營者到基層員工，有學習進取、勤奮踏實的精神，動能充沛。

彭双浪認為，各國買主、供應鏈專業人士齊聚，彰顯COMPUTEX在AI時代國際地位與影響力，也讓大家對台灣在AI長期發展的前景充滿信心；黃志芳則強調，無論地緣政治如何變化，AI產業前景越來越好，對台灣而言是值得高興的事。

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