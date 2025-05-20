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吾「黃」萬歲！輝達媽電腦展遶境 供應鏈全高潮了

2025/05/20 17:15

黃仁勳（左4）今日繞場活動首戰來到廣達位於南港展覽館3樓的展位，與董事長林百里（左3）、副董事長梁次震（左5）等人見面。（記者方韋傑攝）黃仁勳（左4）今日繞場活動首戰來到廣達位於南港展覽館3樓的展位，與董事長林百里（左3）、副董事長梁次震（左5）等人見面。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在台北國際電腦展（Computex）1樓、3樓、4樓展區進行巡場活動，場面更盛台灣大甲媽、白沙媽遶境，所到之處人潮洶湧、寸步難行，受到台灣供應鏈夥伴熱烈歡迎，除了高呼「Team Taiwan」口號，黃更進一步在每家台廠的場子都表達力挺之意。

黃仁勳第2站前往緯穎展位，與緯創集團管理層合影。（記者方韋傑攝）黃仁勳第2站前往緯穎展位，與緯創集團管理層合影。（記者方韋傑攝）

黃仁勳今日繞場活動首戰來到廣達（2382）位於南港展覽館3樓的展位，與董事長林百里、副董事長梁次震等人見面，接著前往1樓拜會英業達（2356）管理層，最後奔向4樓與鴻海（2317）董事長劉揚偉拍照，並探訪和碩（4938）、台達電（2308）等眾多廠商的展位，行程時長超過2個半小時。

黃仁勳尚未抵達展場4樓，和碩展位前方已被人潮擠得水洩不通。（記者方韋傑攝）黃仁勳尚未抵達展場4樓，和碩展位前方已被人潮擠得水洩不通。（記者方韋傑攝）

黃仁勳說，相當驕傲能夠成為「Team Taiwan（台灣隊）」的一份子，現在確實正處於AI革命的核心位置，這是一段全新旅程的開始，也是重新開始的機會，歷時60年所建立的電腦產業將迎來變革。對每個人的職涯來說，現在是難以置信的時刻，對於資訊產業的從業人員更是如此。

黃仁勳在1樓展場聽取英業達管理層的簡要報告。（記者方韋傑攝）黃仁勳在1樓展場聽取英業達管理層的簡要報告。（記者方韋傑攝）

黃仁勳認為，由於資訊產業本就相當龐大，現在獲得重新定義的機會，未來產值規模更有可能放大10倍，如此這般的契機真的非常非凡，但是，倘若輝達缺乏與台灣供應鏈深厚的夥伴關係，這一切都無法實現。

黃仁勳於展場內所到之處，一片人山人海。（記者方韋傑攝）黃仁勳於展場內所到之處，一片人山人海。（記者方韋傑攝）

黃仁勳第2站前往緯穎展位，與緯創集團管理層合影。（記者方韋傑攝）黃仁勳第2站前往緯穎展位，與緯創集團管理層合影。（記者方韋傑攝）

黃仁勳說，現在最新的GB300人工智慧伺服器系統內含120萬個零件，重量將近2公噸，但在台灣代工大廠夥伴的幫助之下，客戶的資料中心只需要插上電源、接上網路就能使用，有利於立即擴展自身的伺服器系統規模。得益於台灣夥伴的實力，輝達能夠打造出不同於以往的AI運算設備，不論是效能、架構、功能、重量，還是價格，全都前所未見。

黃仁勳人還在1樓巡場，4樓鴻海展位已人潮洶湧。（記者方韋傑攝）黃仁勳人還在1樓巡場，4樓鴻海展位已人潮洶湧。（記者方韋傑攝）

黃仁勳尚未抵達展場4樓，和碩展位前方已被人潮擠得水洩不通。（記者方韋傑攝）黃仁勳尚未抵達展場4樓，和碩展位前方已被人潮擠得水洩不通。（記者方韋傑攝）

黃仁勳強調，也正因為如此，這些產品買得越多，客戶能夠獲得的效益就越大，「這是一個全新的產業，一個全新的世界。我們正以極大的規模生產人工智慧」，而這只是這趟AI精彩旅程的開始。

黃仁勳在1樓展場聽取英業達管理層的簡要報告。（記者方韋傑攝）黃仁勳在1樓展場聽取英業達管理層的簡要報告。（記者方韋傑攝）

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