英特爾傳再瘦身割贅肉 專注核心業務

陳立武出席週一在台北舉行的英特爾成立40週年慶典。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，據三位知情人士稱，英特爾已考慮剝離其網路和邊緣業務，希望剝離新任執行長陳立武認為不重要的部分業務。

潛在的部門出售談判是目前陳立武經營策略的一部分，該策略旨在讓數萬名員工專注歷來重要發展的領域，即PC和資料中心晶片業務。

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陳立武週一在台北舉行的英特爾成立40週年慶典上對公司高層表示：「這是我們將要拓展和發展的業務」，他還表示，英特爾在個人電腦晶片市場佔有約68%的佔額，在資料中心晶片市場佔有 55%。

一位知情人士稱，英特爾已經考慮何時以及如何退出其NEX部門，並已與可能對交易感興趣的第三方接洽。但兩位消息人士稱，公司尚未啟動NEX部門的正式交易流程，也未徵求競標者。由於未獲授權與媒體討論機密事宜，三人均要求匿名。

一位消息人士稱，英特爾最近幾週採訪投資銀行家，以選擇負責銷售流程的顧問，但另一位消息人士則表示，英特爾尚未聘請銀行家。

陳立武在訪問台灣時揭示自己上任以來對於組織文化革新、工程管理轉型與團隊價值觀重建的方向。他坦言：「我們不再靠行銷與包裝，而要靠執行力與工程真本事重新贏回信任。」

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