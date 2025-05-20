AI升級、材料也要升級！科思創推高性能材料解決方案

消費電子迎來AI浪潮，科思創展出多種低碳材料。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聚合物材料供應商科思創在2025年臺北國際電腦展（Computex） 期間，展示高性能、永續材料解決方案，幫助消費電子產品在人工智慧（AI）的浪潮中，實現性能升級、合作創新與永續發展。

科思創工程塑料事業部全球電子電氣工業市場副總Thomas Derichs表示，人工智慧驅動著各行各業快速發展，材料的革新也在這一趨勢中加速演進，從網路通訊與能源建設到消費電子產品的智慧硬體升級，從產業合作創新到嶄新應用案例，高性能材料將為智慧世界建構輕盈、可靠與安全的未來。

請繼續往下閱讀...

面臨AI升級浪潮，科思創為消費電子、網路通訊、智慧家居等硬體設備提供高性能聚碳酸酯解決方案，幫助產業升級的同時，確保安全可靠的性能表現與方便攜帶、質感外觀等使用體驗。

舉例來說，從輕薄型筆電、電競筆電到AI 筆電，輕量化、客製化、智慧化已成為筆電發展的重要趨勢，此次科思創展出的高剛性模克隆聚碳酸酯以及碳纖增強解決方案，可打造輕薄精巧的機身，並為精密的內部零組件提供可靠防護。

此外，汽車朝電子化、智慧化發展已成為產業共識，而智慧表面技術的發展使得智慧座艙內繁雜的機械式旋鈕可多功能整合在面板內部。科思創聚碳酸酯打造的「梅林」及「Kurama」模內電子智慧表面可高度整合發光、觸控、顯示、電子線路等零件和功能，模內一次成型一體化的無縫表面，並具備卓越的設計自由度，同時兼顧輕量化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法