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高階光碟供不應求 中環董事長翁明顯看毛利率持續向上

2025/05/20 16:24

高階光碟供不應求，中環董事長翁明顯看毛利率持續向上。（記者張慧雯攝）高階光碟供不應求，中環董事長翁明顯看毛利率持續向上。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕中環集團（2323）董事長翁明顯今（20）日於2025電腦展中指出，高階光碟切入醫療、國防領域，目前100G、200G的產品供不應求，稼動率幾乎全滿，同時，今年毛利率也會持續向上。

中環長年穩居光學媒體市場龍頭、市佔逾六成，在SONY退出光碟市場後，中環集團旗下Verbatim 品牌全面接手全球市場，同時由Victor與JVC品牌接手日本市場業務，是全球唯一穩定供應全品項、高品質利基光碟的製造商，關鍵應用涵蓋醫療、備份等高標準領域。

翁明顯表示，目前熱銷的100G、200G產品，多半屬於醫療用途，也有些應用在中央電腦系統之中，還有來自國防領域的訂單，稼動率幾乎百分之百，顯示出市場需求非常強勁；他也說，早期在投資藍光產線時，中環一次性購入100條生產線，現在仍保有豐富的機器設備，可會使用兩條或四條產線來進行彈性調配與改線，供貨能力能靈活應對。

此次展會中，Verbatim 發表多款智慧儲存與行動周邊新品，包括強調資安的新一代固態硬碟、支援 AI應用的可攜式觸控螢幕，以及整合充電功能的顯示器、GaN 充電器與行動電源，全方位展現研發整合實力；翁明顯得意地指出，今年展覽會中環至少展出100種不同的產品，不只是數量的展示，更強調產品的實用性與創新性。

此外，中環還透過得利影視（6144）打造質感生活品牌，獨家代理比利時接骨木花酒，以清新荔枝風味、新鮮花瓣釀造與抗發炎特色深受歐洲市場青睞，結合精品咖啡、茶品與法國香氛，讓品味成為日常標配；同時，日前更代理來自南法香氛品牌「Senteur et Beauté 聖朵波緹」，目前全系列商品已於「蒔年一晌」品牌官網，以及Tsutaya Bookstore（蔦屋書店）台北信義店、台中市政店正式上架。

翁明顯說，展望未來，中環將持續以前瞻視野佈局半導體與AI伺服器等潛力產業，以穩健投資策略打造下一波成長動能，打造橫跨科技、文化與生活美學的全方位集團藍圖。

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