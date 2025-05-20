工研院秀衛星通訊技術 助陸海空3D通訊無死角

經濟部以科技研發主題館參展，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大法人及網通廠商，展示30項創新技術與產業成果。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕COMPUTEX今開展，工研院攜手聯發科、中華電信等指標企業，推動全球領先的非地面網路（NTN）技術實證與落地，成功完成多軌道衛星端到端驗證，這項創新技術可協助網通廠商產品直接「升級」，不用更新既有硬體設備，經由軟體更新即可讓手機直接連上衛星通訊，讓使用者即使身處偏遠山區或遠洋海域，也能透過手機等終端裝置直連衛星通訊，大幅拓展應用場域與服務覆蓋。

經濟部以科技研發主題館參展，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大法人及網通廠商，展示30項創新技術與產業成果，包含服務AI、沉浸式科技、製造AI、綠能永續與新世代通訊等五大領域的多元技術應用。

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在B5G/6G領域，工研院攜手聯發科、中華電信等指標企業，推動全球領先的非地面網路（NTN）技術實證與落地，成功完成多軌道衛星端到端驗證，這項技術在今年世界行動通訊大會（MWC）展會驚艷全球。

工研院指出，這項創新技術協助網通廠商產品直接「升級」，不用更新既有硬體設備，經由軟體更新即可讓手機直接連上衛星通訊，讓使用者即使身處偏遠山區或遠洋海域，也能透過手機等終端裝置直連衛星通訊，大幅拓展應用場域與服務覆蓋，感受陸海空3D通訊無死角的高速連網。

工研院表示，此技術攜手產業完成多軌道衛星端到端驗證，如高軌衛星攜手中華電信，低軌衛星攜手聯發科等，落地實證成果更參與國際標準組織提案，布局NTN自主技術標準智財權，期望打造我國NTN衛星通訊供應鏈，串聯產業上中下游從晶片、天線模組、基地台、使用者終端、電信營運商等融入國際生態系。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，技術創新是國家競爭力的關鍵，產業發展是經濟部的首要目標，產業技術司希望透過COMPUTEX這樣的全球指標級科技展會，為產業串聯國際資源。

他表示，臺灣資通訊產業長期在全球供應鏈扮演關鍵角色，經濟部看準全球主要國家積極布局B5G/6G衛星通訊與AI，積極推動次世代通訊、AI試製線發展，確保臺灣在全球舞台上佔有一席之地。

在AI方面，經濟部不僅發展50條AI試製線，讓企業親身體驗AI導入後的製程效益，更已協助華城電機、台汽電綠能等儲能產業，運用AI智慧排程掌握充放電時機，讓綠電儲能效益最佳化、提升投資報酬。今年這項技術團隊POXA Energy也將成立新創公司，希望協助更多產業智慧升級。

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