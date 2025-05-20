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名師解盤》容逸燊：台股量縮觀望 聚焦後續關稅談判、匯率動向

2025/05/20 15:26

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市今天520最終上漲2點，成交量不足3000億，顯示盤面量縮觀望格局，昨天美股在美國主權信評被調降後，美債殖利率早盤衝高，但後續從高點拉回，10年期收到4.45%，美財長貝森特也緊急滅火，認為穆迪是落後指標，美股終場拉抬，小漲作收，後續要關注的，是輝達在月底將公布財報，以及烏俄戰爭進入停火調停階段，未來將會對於通膨，以及原物料族群有所反應，台股今天在520開高走低，顯示市場趁電腦展，以及黃仁勳來台利多下，趁勢調節，目前國際消息面沒有明顯反轉，只是漲多後，22000點高檔出現獲利了結賣壓，電子股成交比重近期有下降，反而在航運三雄近期資金比重提升，伴隨著消息面，關稅90天內搶運潮，應該還有後續行情。

今天總統賴清德520談話，並沒有對兩岸情勢有激烈言詞，後續可以值得留意輝達財報，以及台積電是不是有機會對客戶漲價，AI族群部分，輝達即將推出NVLink，可以採用IP架構，可以打造半客製化AI基礎架構，讓客戶的客製化CPU，可以和輝達GPU互相連結，合作夥伴包含世芯、高通、聯發科和邁威爾等，今天在高價股的世芯拉出漲停，聯發科也收在紅盤，後續可以注意AI趨勢，AI架構應該會逐漸擴大開放。

今天電腦展開幕後，機器人族群有些拉回，包含所羅門、上銀和廣明，拉回都超過2%，CPO族群也在平盤上下震盪，後續可以值得留意，這波反彈還沒有相當多的族群，如記憶體南亞科今天續強，華邦電也漲了4%，群聯早盤一度站上500元大關，最終上漲3%，第2季記憶體報價開始回升，國際大廠也都要減產DDR3、DDR4產能，轉移去做HBM和DDR5，都是台廠轉單利多，台灣的關稅還沒有正式敲定前，也要注意台幣匯率走勢，能不能守住30元大關，否則對傳產、中小企業的影響，將會相對比較嚴重。

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