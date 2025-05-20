卓榮泰：政府打造AI新十大建設 關鍵技術保持領先地位

電腦公會理事長彭双浪、行政院長卓榮泰、貿協董事長黃志芳替InnoVEX新創展會十周年慶生。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕Computex2025於今（20日）開幕，另一受矚目的InnoVEX新創展會也在邁入10周年，行政院長卓榮泰指出，一日雙展是「全球矚目台灣的日子」，他提到台灣整體的創業環境評比在全球第三、亞洲第一，尤其是商業服務基礎建設、政府效率評比名列前茅，近十年台灣新創家數成長3.6倍，卓更透露，行政院將根據國科會報告，研擬「AI新十大建設」。

卓榮泰表示，今天是全球矚目台灣的日子，上午Computex南港展覽一館開幕、下午InnoVEX於南港展覽二館開幕，一日雙展、一日雙館，非常多國外友人在兩館之間穿梭，台灣是世界焦點。

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他提到，根據全球創業觀察調查報告，台灣在全球第三、亞洲排第一，尤其台灣的商業、服務業基礎建設與政府行政效率上在亞州都是名列前茅；台灣新創業者家數由2016年的2641家成長到去年9576家，成長達到3.6倍。

卓榮泰也提到，國科會近期提出報告，政府將依據打造「AI新十大建設」，他進一步指出，部分屬於創新研發內容，另一部分屬於實體基礎建設，行政院會在最短時間內提出完善計畫，再向國人報告，他強調，台灣要脫胎換骨，在世界關鍵領域技術保持領先地位。

電腦公會理事長彭双浪致詞也提到，InnoVEX於2016年創設，當時有感於新創企業競爭越來越激烈，並在世貿三館舉辦首屆InnoVEX展覽，匯聚200多家業者參與，今年迎來十周年，規模成長到450家。輝達Inception計畫攜手16家新創業者參加，首度在InnoVEX設立專館。

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