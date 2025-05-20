布局全球差旅市場 長榮航空與外貿協會參展COMPUTEX

長榮航空與外貿協會參加COMPUTEX台北國際電腦展，長榮航在貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅。（長榮航空提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空與我國對外貿易發展協會合作，參展2025年COMPUTEX台北國際電腦展。民眾有機會獲長榮航空全球不限航點票價折扣優惠碼及禮物，現場也能體驗波音787皇璽桂冠艙座椅。

COMPUTEX是全球前三大電腦展，也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年吸引超過1400家各國科技企業參與。展覽位於南港展覽一館，展期至5月23日。

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長榮航空表示，這次展期介紹的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」，是一站式差旅服務，企業可透過差旅累積點數，兌換免費機票、艙位升等與機場禮遇，並可直接安排員工使用；同時也提供多元異業優惠，涵蓋飯店住宿、交通接駁、咖啡與按摩等，提升全球商務客差旅體驗。

長榮航空於展場設置互動體驗專區及機上服務用品展示區，開放民眾體驗波音787皇璽桂冠艙座椅，完成指定問卷調查還能把全球不限航點票價折扣優惠碼和禮物帶回家。

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