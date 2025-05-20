美元、美債驚人變化即至！「它」將成為美債最大持有者

參議員哈格蒂稱到2030年，穩定幣有望成為美債的最大持有者。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國參議員在週一（19日）就《穩定幣法案》進行關鍵程序性投票，結果以66票贊成通過該動議，報導指出，隨著民主黨人轉變風向支持，這可能會使美元和美債產生驚人變化， 而參議員哈格蒂對穩定幣的未來做出了大膽預測，稱到2030年，穩定幣有望成為美債的最大持有者。

FX168財經網報導，包括馬克·沃納（Mark Warner）、亞當·希夫（Adam Schiff）和魯本·加列戈（Ruben Gallego）在內的幾位民主黨人改變了投票，轉而支持由共和黨人提出的《GENIUS法案》動議，這將使該法案進入參議院辯論階段。

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主要支持者之一、共和黨參議員盧米斯（Cynthia Lummis）表示，她認為在5月26日（美國陣亡將士紀念日）之前通過《GENIUS法案》是１個「公平的目標」。

參議員哈格蒂於2月4日提出《GENIUS法案》，該法案旨在規範目前由USDT發行商Tether、USDC發行商Circle等主導的近2500億美元（約新台幣7.55兆）穩定幣市場。

該法案要求穩定幣必須獲得充分支持，定期接受安全審計，並獲得聯邦或州監管機構的批准。只有獲得許可的實體才能發行穩定幣，而算法穩定幣則受到限制。

哈格蒂對穩定幣的未來做出了大膽預測，稱到2030年，穩定幣有望成為美債最大持有者。

哈格蒂還花了時間澄清穩定幣與比特幣的區別，他表示，與受市場投機驅動的加密貨幣不同，穩定幣旨在保持價值，通常由安全資產支持，「這將我們帶入1個數字支付框架」，穩定幣將以「高質量、短期資產」為支撐，例如短期美債或現金。

他進一步指出，其中大部分將是美債，如果這種趨勢持續下去，穩定幣發行者持有的美債可能很快就會超過任何外國政府或機構投資者，這標誌著全球金融力量的重大轉變。

據美國財政部最新數據顯示，Tether目前持有的美債規模已達1200億美元（約新台幣3.62兆），超越了德國持有的1114億美元（約新台幣3.36兆）美債，成為全球第19大美債買家。

Tether在2025年第１季財務報告中披露，其持有超過1200億美元的美債，並憑藉傳統投資組合（包括美債和黃金），在第１季實現了超過10億美元（約新台幣302億元）的營運利潤。報告指出，這些傳統資產的穩健表現幾乎完全抵消了加密貨幣市場的波動損失。

目前，Tether發行的USDT是全球最大的穩定幣，市場主導地位無可撼動。據CoinGecko數據顯示，USDT市場總值已達約1516億美元（約新台幣4.57兆），佔穩定幣約75%的市佔，遠超其主要競爭對手Circle的USDC，其市場總值約605億美元（約新台幣1.82兆）。

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