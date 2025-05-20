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日本長天期公債殖利率創20年來新高 專家憂 : 全球金融將震盪

2025/05/20 15:18

專家擔憂，日本債券市場出現動盪，有可能引發全球金融市場的連鎖反應。（彭博）專家擔憂，日本債券市場出現動盪，有可能引發全球金融市場的連鎖反應。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當全世界都在密切關注美國國債是否會因穆迪下調評級暴跌時，真正的債券市場災難發生在地球另一端。專家擔憂，日本40年期公債殖利率突破3.44%，創下20年來新高，幅度的上升有可能導致全球金融震盪。

據報導，本週二日本20年期公債迎來自2012年以來最差拍賣，投標倍數跌至2.5倍，尾差飆升至1987年以來最高水準。

據報導，日本財務省週二進行的1兆日圓（約新台幣2088.2億元）20年期公債拍賣會，但發生了自2012年以來最差的拍賣，投標倍數僅2.5倍，遠低於上月的2.96倍。更令市場震撼的是，尾差（Auction Tail，即平均價格與最低接受價格之間的差距）飆升至1.14，為1987年以來最高水準。

專家指出，作為債券拍賣的「溫度計」，尾差越大，這意味著市場需求極為低迷，買家基本上不願意接盤長期國債，投資者對目前價格不買帳，風險變高。

這場拍賣災難引發日本長期公債全線暴跌，30、40年期殖利率雙雙升至新高，這對日本央行來說是「一記重擊」。因為日本央行持有日本公債市場高達52%的比重，已成為日本公債最大的買家。

這場債市慘敗立即引發日本公債期貨暴跌，基準10年期殖利率飆升至1.525%，創下3月底以來的最高水準。 20年期公債殖利率上漲15個基點至2.611%，達到2000年以來的最高水準。30年期公債殖利率升至1999年首次推出以來的最高水平，至於40年期公債殖利率則躍升10個基點至3.591%的歷史最高點。

住友三井信託資產管理公司資深策略師Katsutoshi Inadome表示，這結果比預期的還要糟糕。30年和40年期債券因財政擴張風險和流動性下降而遭到拋售，現今市場條件惡化已蔓延至此前相對穩定的20年期債券。

專家擔憂，日本擁有全球最高的債務與GDP比率，超過250%。當殖利率攀升時，政府的借貸成本大幅增加，償還現有債務的成本也會飆升。作為全球第三大經濟體和主要債券市場，日本的債市壓力可能引發全球借貸成本上升。

分析師指出，隨著日本央行開始逐步縮減其龐大的債券持有量，一個關鍵問題浮現「沒有央行的支持，誰來購買日本公債」。投資人需警惕全球債券市場動盪可能引發的連鎖反應，尤其是對持有日債、美債的機構投資人而言。

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