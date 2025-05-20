聯發科採台積電2奈米晶片9月開戰 AI架構獲黃仁勳讚揚

聯發科宣布將推出台積電打造的2奈米製程晶片產品，並將於今年9月上市。高通新一代Snapdragon 8 Elite，也很可能採用台積電2奈米製程。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯發科今日宣布，將推出台積電打造的2奈米製程晶片產品，並將於今年9月上市。這將是一款高出貨量的晶片，雖然尚未公開是哪款產品，但市場普遍認為，很可能是天璣系列的最新一代5G SoC（天璣 9500）。

聯發科新型晶片組採用先進的人工智慧功能設計，將為全球新一代網路提供動力。而高通新一代Snapdragon 8 Elite，也很可能採用台積電2奈米製程，聯發科與高通的晶片大戰，台積電可望是最大贏家。

請繼續往下閱讀...

外媒Economictime報導，聯發科執行長蔡力行在台北舉行的2025台北國際電腦展（Computex 2025）上表示：「6G技術將以人工智慧（AI）為核心進行演進，而聯發科技在引領這一變革方面擁有強大的優勢。透過與人工智慧的整合，我們的目標是將先進的6G功能帶給全世界」。

蔡力行指出，聯發科將透過AI、6G、雲端與邊緣運算技術，打造讓每個人都能使用的AI系統，實現「AI for all」的願景。

蔡力行也表示，聯發科正積極與開發者合作開發近240種AI模型，其GenAI技術已經豐富使用者體驗，尤其是在智慧型手機攝影方面。此外，該公司正在開發100多種物聯網（IoT）模型。

他表示，人工智慧物聯網正在改變消費者、企業和工業領域的應用。聯發科也推出新款Dimensity 9400+晶片，可實現裝置上的AI推理，突破原生智慧的界限。此外，該公司還利用其最新的系統單晶片（SoC）系列來增強Chromebook的效能。

此外，蔡力行在COMPUTEX主題演講中，述說聯發科與輝達緊密合作關係。他指出，聯發科採用輝達NVLink Fusion打造客製化晶片，並與輝達在雲端開發者AI超級電腦DGX Spark及GB10 Grace-Blackwell超級晶片合作。

輝達聯合創始人兼首席執行長黃仁勳談到與聯發科兩個品牌之間的長期合作。黃仁勳特別稱讚聯發科所擁有的AI架構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法