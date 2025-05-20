童子賢：AI智慧應用落地 台灣實力備受國際重視

和碩董事長童子賢表示，AI與智慧機械技術正逐步落地應用，具備強大感測與運動能力的機械體，將扮演防災、救援、警消等任務中的要角。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今日於南港展覽館開幕，和碩（4938）董事長童子賢表示，AI與智慧機械技術正逐步落地應用，具備強大感測與運動能力的機械體將扮演防災、救援、警消等任務中的要角，有望在未來大幅減少人命損失。隨著技術的成熟，AI不再只停留在語言模型階段，而是正快速向實體世界擴張，而台灣在此波趨勢中具備關鍵地位。

童子賢指出，早在25年前，索尼（Sony）推出的機器狗已初見未來趨勢端倪，如今AI結合感測器、電機驅動與模擬運算的技術大幅提升，不僅可協助人類從事高風險作業，未來也可能大量部署於警察、消防與搜救等第一線單位，大幅提升任務效率與人員安全。此外，智慧運動頭盔結合通訊、AI運算與穿戴裝置，更將在醫療與消費市場發揮影響力。

請繼續往下閱讀...

童子賢回顧台灣科技業近年的實績，談到2000年時，台灣個人電腦產業不僅製造，也參與設計、定義產品規格。如今AI浪潮興起，台灣已站在產業鏈前段，並與國際大廠並肩作戰，包含輝達（NVIDIA）最新產品GB300與，台灣廠商皆有實際參與規格定義與後續企業級應用實作，展現台灣在AI軟硬整合方面的實力。

童子賢強調，台北國際電腦展已成為全球科技產業的指標展會，每年吸引國際科技巨頭高層齊聚台北，不只是觀展，也代表台灣科技業在國際供應鏈中的地位，台廠供應鏈從「幕後代工」走向「前台共創」，是台灣產業從製造走向創新的重要歷程。

童子賢進一步指出，AI技術正在快速滲透至各類產業，包括藥品研發、建築設計、製造工廠模擬等領域，台灣產業界不再單打獨鬥，而是以上下游攜手共創的模式，加速技術轉化與商業應用落地。AI的真正價值在於與實體世界的結合，而非僅止於數位世界的展示。未來5至10年將是智慧機械與AI應用的黃金時代，台灣必須把握這波機會，持續強化研發與國際合作，才能在全球科技變局中擁有穩固的一席之地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法