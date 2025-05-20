沒找台積電有原因？傳三星奪下任天堂Switch 2大單

傳任天堂轉向三星電子協助生產Switch 2的核心晶片。（資料照，路透合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，任天堂（Nintendo）已轉向選擇三星電子（Samsung Electronics）協助生產新一代遊戲主機Switch 2的核心晶片，此舉可望拉高任天堂將這款遊戲機的生產規模，有望在2026年3月前售出超過原先預估的2000萬台。外媒指出，此舉被視為三星在與台積電激烈競爭中的一項重大勝利。

據《彭博》報導，消息人士指出，這是三星在與台積電（TSMC）爭奪全球電子產品晶片代工市場上的一項關鍵勝利。三星取得這款今夏最受矚目新品的晶片代工訂單，將有助於提高其晶圓廠的產能利用率，或擴大其代工業務。

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據了解，三星目前正在以自家的8奈米製程技術，為Switch 2代工由輝達（NVIDIA）設計的客製化晶片。這項產能足以支撐任天堂在明年3月前出貨超過2000萬台主機。在必要情況下，三星也可進一步提升產能，但這將取決於包括鴻海在內硬體組裝廠的產能。

報導指出，三星本來就是任天堂的主要供應商之一，提供NAND快閃記憶體與OLED螢幕。然而，該公司在晶圓代工領域始終難以撼動台積電的主導地位。這次合作可被視為三星代工事業的正面背書，該事業曾被寄望成為三星晶片業務繼記憶體之後的另一支柱。

目前台積電已穩步擴大領先優勢，靠著穩定的技術升級與高產量製造能力吸引蘋果與輝達等大客戶。台積電與三星仍在高階製程技術上競爭激烈，雙方都致力於提升2奈米製程的良率，以提高獲利與產品品質。

據一位消息人士透露，三星還積極推銷將OLED面板納入未來Switch 2改款機種的設計。

任天堂在2017年推出的第一代Switch主機，其晶片由台積電以成熟製程技術代工生產。而這次任天堂改與三星合作，主要是因為新一代主機採用的輝達晶片在設計上更適合由三星的製造系統來生產。消息人士指出，這項轉變也有助於任天堂避開與其他大型科技公司爭搶台積電產能的壓力，反而可能對任天堂更為有利。

對任天堂而言，確保充足產量以滿足市場需求是當前的首要任務。Switch 2被視為有望創下歷來銷售速度最快的遊戲主機紀錄，任天堂也寄望藉由這款新機完成一次十年難得的世代交替，擺脫原版Switch長達8年的成長停滯，重新點燃營收成長動能。

由於預購反應熱烈，任天堂近期已為無法接受更多Switch 2預購訂單公開致歉，僅在日本就收到高達220萬份申請。消息人士透露，任天堂在開放預購之前，就已著手提升產能，並呼籲供應商加快腳步，以因應強勁的市場需求。

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