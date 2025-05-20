晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

宏都拉斯快看！ 這國白蝦有機會今年內出口台灣

2025/05/20 13:02

外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城表示，貝里斯白蝦進口有望在今年內通過，目前尚待食藥署審查、稅則修改、立院審核等程序。（記者黃靖媗攝）外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城表示，貝里斯白蝦進口有望在今年內通過，目前尚待食藥署審查、稅則修改、立院審核等程序。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯與我國斷交後，面臨白蝦滯銷窘境，我國則轉向貝里斯、瓜地馬拉等邦交國進口白蝦。外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城表示，貝里斯白蝦進口有望在今年內通過，目前尚待食藥署審查、稅則修改、立院審核等程序。

鄭力城今（20）日於外交部例行記者會表示，貝里斯政府盼望將該國養殖白蝦輸出至台灣，在我駐貝里斯大使館的輔導下，貝里斯政府依據我國輸入食品系統性查核實施辦法規定，完成貝國水產品輸台申請案查核程序。

鄭力城指出，我國駐館已轉請貝里斯政府提交核准輸台水產品實施清單，該清單經我國食藥署檢視已符合標準，貝里斯優質水產品可望逐步輸台。

鄭力城說明，從外交部長林佳龍去年10月29日至30日率團訪問友邦貝里斯時，就已經進行查廠，之後進行文件補正，駐館積極輔導貝里斯政府，貝里斯白蝦進口進度只剩下食藥署公告審查結果、修改稅則，以及送立法院審核等程序，有機會在今年內通過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財