宏都拉斯快看！ 這國白蝦有機會今年內出口台灣

外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城表示，貝里斯白蝦進口有望在今年內通過，目前尚待食藥署審查、稅則修改、立院審核等程序。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯與我國斷交後，面臨白蝦滯銷窘境，我國則轉向貝里斯、瓜地馬拉等邦交國進口白蝦。外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城表示，貝里斯白蝦進口有望在今年內通過，目前尚待食藥署審查、稅則修改、立院審核等程序。

鄭力城今（20）日於外交部例行記者會表示，貝里斯政府盼望將該國養殖白蝦輸出至台灣，在我駐貝里斯大使館的輔導下，貝里斯政府依據我國輸入食品系統性查核實施辦法規定，完成貝國水產品輸台申請案查核程序。

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鄭力城指出，我國駐館已轉請貝里斯政府提交核准輸台水產品實施清單，該清單經我國食藥署檢視已符合標準，貝里斯優質水產品可望逐步輸台。

鄭力城說明，從外交部長林佳龍去年10月29日至30日率團訪問友邦貝里斯時，就已經進行查廠，之後進行文件補正，駐館積極輔導貝里斯政府，貝里斯白蝦進口進度只剩下食藥署公告審查結果、修改稅則，以及送立法院審核等程序，有機會在今年內通過。

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