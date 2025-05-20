COMPUTEX大秀AI 總統賴清德讚：AI Next Taiwan Leads

貿協董事長黃志芳、總統賴清德、行政院院長卓榮泰、電腦公會理事長彭双浪等貴賓親臨開幕典禮現場。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今（20日）出席COMPUTEX 2025，他提到，今年有5萬名買主、盛況空前，台灣半導體等供應鏈完整，相信AI Next，Taiwan Leads（AI未來、台灣領航），他提到，盼產業界與全球供應鏈能朝著三大面向進行合作，政府會提供稅賦減免、金融支持，讓台灣成為AI產業關鍵支點，透過籌組國家隊強化硬體發展，避免紅色供應鏈傾銷。

科技界一年一度盛事COMPUTEX 2025於今日（20日）至5月23日在南港展覽館1、2館登場，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，計有來自34國1400家參展商，使用4800個攤位。

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執政屆滿周年的總統賴清德也是開幕典禮嘉賓，賴清德表示，COMPUTEX40年前只是松山機場旁的小展覽，但台灣廠商努力、電腦公會、貿協等努力下茁壯至今，科技巨擘來台與會，今年吸引超過5萬名買主、盛況空前。

總統提到，今年主題為「AI NEXT」 ，代表正站在科技革新的浪潮，而推動AI NEXT 關鍵就是運算，不管是生成式AI或是雲端運算等，台灣半導體、人工智慧產業鏈相當完整，是推動AI NEXT不可或缺力量。

賴清德指出，超過90%晶圓在台灣製造，代表每隻智慧手機、資料中心伺服器又或是人工智慧加速器都有來自台灣的創意與努力，賴總統表示，「AI Next，Taiwan Leads」，獲得台下熱烈掌聲。

賴清德也希望，台灣產業界、全球供應鏈大家能夠共同合作，台灣希望可以成為支點，政府會持續不斷推出新的法令，稅賦減免、金融支持，打造一個更容易讓ICT產業發展的環境。

他特別歡迎世界各國廠商可以來到台灣，包括英特格在幾年在高雄投資、美光在台中投資，包括Google全球最大研發中心落腳台灣，輝達19日也宣布全球營運中心選擇在台北，AMD也宣布研發中心有望落腳南台灣，相信台灣有機會在現有良好基礎上，在未來全球人工智慧發展的路程上，「台灣可以作為關鍵支點」。

賴清德也說，希望產業界攜手、佈局全球、行銷全世界，台灣會跟友盟國家簽訂投資保障協定，投資避免雙重課稅協定，也會簽訂經貿協定，讓上中下游可以串連起來，效率更加提升，「避免紅色供應鏈低價傾銷」，確保未來國際可以持續不斷地繁榮發展。

賴清德也希望台灣企業可以籌組國家隊，台灣在人工智慧、半導體、ICT、EMS等硬體上有很好成就，盼能加強軟體，包括人工智慧在食衣住行面臨的各種問題上提出解決方案，以及在軍工、安控、次世代通訊，包括無人載具、無人機、水下無人艇、機器人、人造衛星等，台灣也要能夠為全世界提出各項問題的解決方案，不僅台灣更強，也讓世界更加繁榮。

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