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H20晶片禁輸中 黃仁勳：輝達損失150億美元營收

2025/05/20 13:05

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳坦言美國政府對H20晶片的禁令讓輝達「感到非常痛苦」，並透露該禁令對輝達的營收衝擊達到150億美元。（法新社）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳坦言美國政府對H20晶片的禁令讓輝達「感到非常痛苦」，並透露該禁令對輝達的營收衝擊達到150億美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週一（19日）在接受訪問時，坦言美國政府對H20晶片的禁令讓輝達「感到非常痛苦」，並透露該禁令對輝達的營收衝擊達到150億美元（約新台幣4524.67億元）。

《巴隆周刊》報導，黃仁勳週一在台北國際電腦展（Computex）接受科技分析師湯普森Ben Thompson採訪時表示，美國對中國H20晶片出口的限制為輝達帶來了前所未有的影響，並透露禁令措施令公司折損高達150億美元的營收，且很可能讓美國政府損失約30億美元（約新台幣904.93億元）的稅收。

報導指出，雖此為黃仁勳第一次公開提及損失金額，但並不令市場感到意外，因為此前華爾街分析師估計，該禁令將使輝達遭受100億美元至160億美元（約新台幣3016.45億元至4826.32億元）的損失。

輝達19日股價收在135.57美元，漲幅0.13%。

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