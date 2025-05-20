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聚焦AI資料中心液冷市場 廣運旗下金運科技整合熱傳事業群

2025/05/20 11:25

廣運旗下金運科技整合熱傳事業群，聚焦AI資料中心液冷市場。（記者張慧雯攝）廣運旗下金運科技整合熱傳事業群，聚焦AI資料中心液冷市場。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）與子公司金運攜手參加2025台北國際電腦展，首度展出最新1400KW與2.5MW高功率In Row CDU產品，同時日前也宣布與英國石油公司嘉實多（Castrol）熱管理事業部門展開策略合作，攜手拓展亞太市場。

金運科技營運長郭丁賀指出，廣運集團4月完成旗下熱傳事業群的整合重組，由金運正式接手熱傳事業群，並同步在2025台北國際電腦展發表最新高效液冷解決方案，此次分割合併不僅代表金運業務重心的轉型升級，也象徵廣運集團加速布局AI資料中心（AIDC）與智慧實體應用的決心，同時金運也朝股票上市櫃方向努力。

金運曾是蘋果MFi認證合格廠商，擁有深厚電子製造背景。集團內熱傳事業群分割併到金運後，正式由子公司進軍伺服器市場及資料中心液冷市場，並透過數位孿生平台進行AI資料中心系統建置，提供AIDC設計與模擬，強化在AI運算基礎設施中的設計與製造能量。

郭丁賀表示，目前金運主力產品包括In Rack CDU （L2L）、In Row CDU （L2L）、分歧管與GB300/B200水冷頭解決方案，其中In Rack CDU （L2L）300KW產品預計於今年第四季推出。

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