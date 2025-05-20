2025年「星展基金會獎勵金計畫 」即日起開放徵件

為支持社會企業和中小企業運用創新解決方案推動社會永續，2025 年「星展基金會獎勵金計畫」自即日起至 6 月 30 日止開放申請。（業者提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為支持社會企業和中小企業運用創新解決方案推動社會永續，2025年「星展基金會獎勵金計畫」自即日起至6月30日止開放申請，持續以「提供日常所需、促進社會共融 」兩大主軸，致力於尋找創新方案，照顧弱勢族群及長者食物、住所等日常必要需求；並推動數位素養和普惠金融，期望讓整體社會更加具有面對環境挑戰的韌性，同時提升銀髮族生活品質，擁抱樂齡生活。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展除了持續在金融領域發揮影響力，更在星展基金會支持下，深耕永續積極推動社會公益。2024年星展基金會獎勵金計畫共收到來自亞洲各地逾1,500家社會企業和中小企業申請，獲獎企業除了將運用獎勵金擴展業務規模、優化自身產品與服務，更可獲得來自星展提供的專業能力培育、技術指導、業務及人脈網絡串聯、行銷等資源。我們期待今年能有更多企業參與星展基金會獎勵金計畫，提升營運能力、拓展新市場，深化對社會的正面影響力，尤其在高齡議題方面，我們鼓勵更多創新方案的提出與實踐。

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星展基金會於2014年成立，今年正式邁入第11年。成立至今已透過「星展基金會獎勵金計畫」投入逾新幣2,200萬元（約新台幣5.4億元），為160家深具潛力、並提供永續解決方案的企業挹注資金，同時提供專業職能諮詢及人脈網絡等資源。在台灣，已有39家企業獲得星展基金會獎勵金，總金額超過新台幣7,000萬元。

2024年「星展基金會獎勵金計畫」也於年初揭曉，獎勵金規模達新幣450萬元（約新台幣1.1億元），共22家亞洲企業獲獎。其中，來自台灣的企業「銀色大門」、「多扶旅行社」與「DOMI綠然」也贏得獎勵金，將擴大創新商業計畫的執行規模，造福更多弱勢群體，透過這些創新方案的推廣，也能夠為台灣的高齡社會帶來更多正面的影響。

「星展基金會獎勵金計畫」提供獎勵金贊助和全方位支持，協助獲獎企業拓產規模及潛力，開放位於星展集團六大重點市場，包括台灣、新加坡、香港、印尼、印度和中國的社會企業和中小企業提出申請，並根據以下評選標準進行評估：

關懷弱勢與高齡族群，符合「提供日常所需、促進社會共融 」兩大主軸：

●強化糧食安全、教育、保障基本住所及確保心理健康

●專注提升金融、數位素養以及普惠金融，為弱勢與高齡社群帶來積極改變

●由致力且承諾創造社會影響力企業的卓越領導團隊帶領，並具備相關專業知識和經驗

●擁有兼具明確價值主張和市場潛力的商業模式

●詳細規畫未來兩年內獎勵金將如何用於商業化及拓展解決方案

●具備可量化及可追蹤的影響力指標

透過「星展基金會獎勵金計畫」，星展基金會致力為具潛力的社會企業及中小企業提供資源。獲獎企業除能贏得最高新幣25萬元（約新台幣600萬元）的獎勵金贊助，還可獲得星展銀行提供的金融解決方案、職能培育與專業輔導。2025年「星展基金會獎勵金計畫」自即日起至2025 年6月30日止開放申請，更多資訊詳見：https://go.dbs.com/461B2XL

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